Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Las dos figuras de la Selección Argentina que no viajaron a Chile y se perderán el debut en el Mundial Sub 20 ante Cuba

El combinado nacional que dirige Diego Placente cuenta con dos bajas muy importantes para el estreno de este domingo.

Por Nahuel De Hoz

El equipo de la Selección Argentina Sub 20.
© EFEEl equipo de la Selección Argentina Sub 20.

Este domingo por la noche, la Selección Argentina tiene su ansiado debut en la Copa del Mundo Sub 20. A partir de las 20 horas y por la primera fecha del grupo D, enfrenta a Cuba para empezar a disputar el certamen juvenil más importante. Sin embargo, a pesar de la proximidad del cotejo, todavía cuenta con dos ausencias muy relevantes entre las figuras del plantel nacional.

Cabe mencionar que el compromiso estelar se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de la reconocida ciudad de Valparaíso y cuenta con la transmisión a través de las pantallas de Telefé y DSports. Además, vale resaltar que el equipo de Diego Placente clasificó por haber quedado en el segundo lugar en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 a principio de año.

Lo cierto es que Julio Soler y Gianluca Prestianni no se sumaron al plantel. Por distintas cuestiones de organización y traslados desde sus destinos iniciales, ambas figuras del seleccionado albiceleste se sumarían a las filas en las próximas horas. De esta manera, se estima que ninguno de ellos será parte del equipo titular para el estreno contra Cuba por la primera jornada del certamen.

Julio Soler y Gianluca Prestianni, figuras de la Selección Argentina Sub 20. (Getty Images)

Julio Soler y Gianluca Prestianni, figuras de la Selección Argentina Sub 20. (Getty Images)

El lateral izquierdo formado en las divisiones inferiores de Lanús llega a Chile este domingo por la mañana, por lo que sería realmente llamativo que esté desde el arranque en el armado táctico del director técnico. Hay que tener en cuenta que actualmente milita en la Premier League, ya que defiende la camiseta de Bournemouth y está transitando su primera estadía en Europa.

Por otro lado, el talentoso que comenzó sus pasos en las categorías menores de Vélez, arriba al país trasandino este sábado por la noche a última hora y correría con la misma suerte. El habilidoso que destaca por sus gambetas en velocidad continúa jugando en Portugal, donde viste la casaca de Benfica y comparte plantel con un referente de la Mayor como lo es Nicolás Otamendi.

Publicidad

Los convocados de la Selección Argentina Sub 20

Arqueros

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez)
  • Alain Gómez (Valencia, España)

Defensores

  • Dylan Gorosito (Boca)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
  • Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)

Mediocampistas

  • Milton Delgado (Boca)
  • Tomás Pérez (Porto, Portugal)
  • Tobías Andrada (Vélez)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell’s)
Publicidad

Delanteros

  • Ian Subiabre (River Plate)
  • Maher Carrizo (Vélez)
  • Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)
  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)
  • Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)
Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, canal y posibles formaciones

ver también

Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, canal y posibles formaciones

San Lorenzo vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

ver también

San Lorenzo vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20
Selección Argentina

Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

Julio Soler, entre los 5 traspasos más destacados del mercado europeo: “Fichaje astuto”
Premier League

Julio Soler, entre los 5 traspasos más destacados del mercado europeo: “Fichaje astuto”

Tras debutar en Bournemouth, Soler regresa a Argentina
Fútbol europeo

Tras debutar en Bournemouth, Soler regresa a Argentina

Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: formaciones y todo lo que hay que saber
Fútbol Argentino

Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: formaciones y todo lo que hay que saber

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo