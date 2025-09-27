Las dos figuras de la Selección Argentina que no viajaron a Chile y se perderán el debut en el Mundial Sub 20 ante Cuba

Este domingo por la noche, la Selección Argentina tiene su ansiado debut en la Copa del Mundo Sub 20. A partir de las 20 horas y por la primera fecha del grupo D, enfrenta a Cuba para empezar a disputar el certamen juvenil más importante. Sin embargo, a pesar de la proximidad del cotejo, todavía cuenta con dos ausencias muy relevantes entre las figuras del plantel nacional.

Cabe mencionar que el compromiso estelar se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de la reconocida ciudad de Valparaíso y cuenta con la transmisión a través de las pantallas de Telefé y DSports. Además, vale resaltar que el equipo de Diego Placente clasificó por haber quedado en el segundo lugar en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 a principio de año.

Lo cierto es que Julio Soler y Gianluca Prestianni no se sumaron al plantel. Por distintas cuestiones de organización y traslados desde sus destinos iniciales, ambas figuras del seleccionado albiceleste se sumarían a las filas en las próximas horas. De esta manera, se estima que ninguno de ellos será parte del equipo titular para el estreno contra Cuba por la primera jornada del certamen.

Julio Soler y Gianluca Prestianni, figuras de la Selección Argentina Sub 20. (Getty Images)

El lateral izquierdo formado en las divisiones inferiores de Lanús llega a Chile este domingo por la mañana, por lo que sería realmente llamativo que esté desde el arranque en el armado táctico del director técnico. Hay que tener en cuenta que actualmente milita en la Premier League, ya que defiende la camiseta de Bournemouth y está transitando su primera estadía en Europa.

Por otro lado, el talentoso que comenzó sus pasos en las categorías menores de Vélez, arriba al país trasandino este sábado por la noche a última hora y correría con la misma suerte. El habilidoso que destaca por sus gambetas en velocidad continúa jugando en Portugal, donde viste la casaca de Benfica y comparte plantel con un referente de la Mayor como lo es Nicolás Otamendi.

Los convocados de la Selección Argentina Sub 20

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia, España)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)

Mediocampistas

Milton Delgado (Boca)

Tomás Pérez (Porto, Portugal)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

Ian Subiabre (River Plate)

Maher Carrizo (Vélez)

Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)

Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)

