Argentina se roba un alemán para el Mundial Sub 17

Arranca un nuevo sueño para la Selección Argentina Sub 17. El próximo 3 de noviembre, en Qatar, iniciará el Mundial de la categoría que tiene algunas modificaciones importantes respecto a la edición de 2023. En este 2025 serán 48 las selecciones participantes y se sumará una fase de eliminación directa: los 16avos de final. Los dirigidos por Diego Placente forman parte del Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiyi. Entre los convocados hay un jugador que se destaca: el alemán Can Armando Güner, nieto de argentina.

Argentina volvió a nacionalizar a futbolistas para un nuevo enfrentamiento en un Mundial, como es el de Qatar Sub 17 que comienza el próximo lunes. El laburo que hacen de scouting desde AFA es espectacular. Hay muchas cosas negativas dentro de la institución madre del fútbol argentino, pero esta no es una de ellas. Juan Martín Tassi, del departamento de scouting tiene unos 400 futbolistas que nacieron en el extranjero porque sus padres, argentinos, decidieron o tuvieron que ir a vivir afuera y los están siguiendo para poder convocarlos a la Selección en algún momento.

Así pasaron casos como los de Nico Paz, hijo de un argentino, Luka Romero, que su abuelo es un histórico de Quilmes o Alejandro Garnacho, de madre argentina. Esto sirve también para casos como los de Valentín Carboni o Matías Soulé, que estuvieron muy cerca de irse a la selección italiana. Además, sirve para que ninguno de estos jugadores se nacionalice y represente a otra selección.

También está el caso de Benjamín Cremaschi, futbolista estadounidense, hijo de argentinos, su padre fue rugbier en el país, pero emigraron. Se peleó públicamente con Mascherano y ahora está en Parma, pero él decidió vestir los colores de la selección estadounidense. Otro caso es el de Nico Takahashi, que jugaba en Barcelona, pero decidió irse a la liga de Japón y jugar para esa selección.

Los casos de Argentina en el Mundial Sub 17

Hay dos casos muy interesantes de futbolistas nacidos en el extranjero: un español y un alemán. Hace tiempo, la AFA entrevistó a dos arqueros nacidos en España que eran convocados por Placente, Alaín Gómez y José Alberto Castelau de Roa, este último convocado para la Selección Argentina para el Mundial Sub 17. Nació en Getafe durante 2009, el joven se destaca en las juveniles del Real Madrid, ya fue convocado para la Selección de España en la Sub 15, pero ahora decidió representar a la Selección Argentina.

Ya tiene contrato con Real Madrid, fue sparring de la Selección Argentina Mayor durante la doble fecha de septiembre, entrenó junto a Dibu Martínez y compañía y desde los cuatro años, cuando empezó su carrera futbolística, siempre fue arquero. Su papá es argentino y siempre vio la liga argentina.

Tanto Juan Martín Tassi, como Martín Tocalli lo fueron a ver entrenar, le explicaron lo que tenía en mente y él aceptó sin dudar. Él dice que su abuelo estaría orgulloso de verlo con el buzo de la Selección Argentina.

Can Armando Güner es otro caso. En esta oportunidad es alemán. Su tradición argentina es de larga data porque su abuela nació en La Quiaca, Jujuy. Su mamá es argentina y su papá es turco, además es fanático de Diego Armando Maradona y por eso lleva ese segundo nombre.

Can Armando Güner. (Foto: ESPN).

Güner es categoría 2008, tiene 16 años. Está convocado en la Selección de Placente hace un año, juega de mediapunta en el Borussia Mönchengladbach. Es muy picante, goleador y de hecho viene de marcar 26 goles en su temporada con el Sub 17 de ese equipo. En la final de la Bundesliga juvenil no solo que marcó dos goles, sino que además fue elegido el mejor jugador del partido frente al Leipzig.

Lo comparan con Paulo Dybala, es bastante polifuncional en su tarea y es un futbolista que puede darnos más de una alegría. El trabajo de souting de la AFA cuenta con más de 400 jugadores en el radar, muchos de estos llegan a las selecciones para ser convocados. Dos de ellos estarán en el próximo Mundial Sub 17.

¿Cuándo juega Argentina por el Mundial Sub 17?

03/11 – Argentina vs. Bélgica en Rayán, Qatar

06/11 – Argentina vs. Túnez en Rayán, Qatar

09/11 – Argentina vs. Fiyi en Rayán, Qatar

