Antes que Argentina juegue la final del Mundial Sub 20, Chiquito Romero elogió a Placente y lo comparó con un DT que lo dirigió: “Increíble”

Después de estrenarse en el arco de Argentinos Juniors y celebrar un triunfo 3-1 ante Newell’s en La Paternal, Sergio Chiquito Romero se refirió a la producción de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile y que él supo conquistar en 2007, siendo ese el último título FIFA que se celebró en la categoría, hace 18 años.

Previo a la final que La Albiceleste disputará este domingo desde las 20.00 ante Marruecos, el arquero de 38 años fue muy elogioso del trabajo de Diego Placente, que entiende logró retomar el trabajo de José Néstor Pékerman y Hugo Tocalli, quienes supieron hacer de Argentina el máximo ganador en la historia de la Copa del Mundo Sub 20.

“La verdad que están haciendo un trabajo increíble esos chicos. Se ve la mano de Diego (Placente). Por momentos cuando los veo jugar veo lo que nos pedían en su momento Pékerman o Tocalli”, comenzó diciendo el arquero que también disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con la Selección mayor.

“En los últimos años por la Selección (Sub 20) han pasado grandísimos jugadores que por ahí no pudieron complementarse como grupo, jugando los partidos. Esta Selección está demostrando todo lo que para las juveniles era algo normal, porque en el año mío que fue 2007 ya venían de ser campeones en 2005″, reflexionó.

La Selección Argentina campeona en el Mundial Sub 20 de 2007.

Y concluyó: “Estos chicos están demostrando la calidad que tienen, lo espectaculares jugadores que son, con un cuerpo técnico increíble. Dios quiera que puedan coronar porque se lo merecen y porque le están devolviendo a nuestro país lo que fueron las selecciones juveniles en tiempos anteriores”.

El Mundial que coronó a Chiquito Romero

Todavía en Racing, Sergio Chiquito Romero disputó con la Selección Argentina el Mundial Sub 20 que se disputó en Canadá en 2007, donde logró coronarse con triunfo en la final 2-1 sobre República Checa, ante la que había igualado sin goles en el primer partido de la fase de grupos.

Sergio Agüero fue el máximo goleador del torneo con 6 tantos y destacó como la gran figura de un equipo en el que también brillaban jugadores de la talla de Ángel Di María, Papu Gómez, Gabriel Mercado, Federico Fazio y Mauro Zárate, entre otros.