Guadalajara plantea grave problema para la FIFA de cara al Repechaje del Mundial 2026

Guadalajara quedó envuelta en el caos absoluto luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, como resultado de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Resulta que miembros de esta organización delictiva provocaron en las últimas horas, en modo de protesta, una catarata de incidentes en la capital y en otros puntos del Estado de Jalisco, que ponen en jaque el normal desarrollo de la zona.

La ciudad, que fue designada por la FIFA para ser una de las sedes de la próxima Copa del Mundo, enfrenta actualmente protocolos de emergencia. Por su parte, el gobernador Pablo Lemus decretó código rojo en el estado, lo que derivó en la suspensión inmediata del transporte público y en la cancelación de las actividades escolares para este lunes 23 de febrero.

Con todo este panorama que exhibe una fuerte disputa entre las autoridades y los grupos narcos, la entidad que regula el fútbol a nivel global ve en riesgo su plan para dos de los partidos del Torneo Clasificatorio Intercontinental para el Mundial 2026, que están estipulados para llevarse a cabo en poco más de un mes en el Estadio Akron de Guadalajara.

Desde Zurich ya anunciaron que, el partido entre Nueva Caledonia y Jamaica del próximo jueves 26 de marzo, contará con el recinto en el que habitualmente juegan de local las Chivas de Guadalajara. En principio, la idea es que ese encuentro cuente con la sede designada, en la cual también tendría lugar la final para definir uno de los cupos para el Mundial, entre el ganador de Nueva Caledonia y Jamaica ante la República Democrática del Congo el martes 31 de marzo.

De momento no hay una decisión tomada, pero los propios medios de comunicación de México exponen que el clima, hoy por hoy, no es ni por asomo el mejor para recibir dicho evento. No obstante, se muestran optimistas con normalizar la situación para lo que será en sí el campeonato mundial que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara

El Estadio Akron de Guadalajara, salvo cambios, será el escenario de cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. La actividad comenzará el jueves 11 de junio con el enfrentamiento entre Corea del Sur y un rival del repechaje de la UEFA (que saldrá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda).

Una semana después, el jueves 18 de junio, la Selección Mexicana jugará su segundo partido del torneo contra Corea del Sur. La cartelera continúa el martes 23 de junio con el duelo entre Colombia y el ganador del repechaje (República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), y cerrará el viernes 26 de junio con España y Uruguay.