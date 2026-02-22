La Selección de España que comanda Luis De La Fuente va equilibrando las malas noticias que en un primer momento recibió sobre las lesiones de Mikel Merino y Samu Omorodion de cara a la Finalissima con Argentina que UEFA y Conmebol acordaron para que se dispute el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar.

Resulta que, en la semana, el cuerpo técnico de la Roja recibió la notificación de sus pares del FC Barcelona sobre que Pedri ya estaba recuperado de su molestia muscular, razón por la que este domingo 22 de febrero formó parte de la convocatoria para el encuentro con el Levante en el Camp Nou por la fecha 25 de LaLiga. Con lo cual, llegará con tiempo de sobra al duelo intercontinental.

Y en esa misma dirección, el que asoma ahora es Gavi, quien superó la artroscopia (motivo por el que solo disputó dos encuentros en lo que va de la temporada) y ya se entrena junto al resto de sus compañeros en el conjunto culé. Ahora, el plan continúa con su inclusión para el duelo con el Villarreal del 28 de febrero o, a más tardar, contra el Atlético de Madrid por la Copa del Rey el 3 de marzo.

Por lo tanto, el mediocampista también tiene bastante margen para recuperar ritmo futbolístico y mostrarse a disposición de la Selección de España, no solo para el duelo con Argentina, sino para el encuentro amistoso con Egipto, también el Lusail de Doha, el lunes 30 de marzo (A su vez, Argentina disputará un amistoso el 31 contra Qatar).

Nico Williams y Marc Cucurella las otras preocupaciones de España

En contrapartida, Luis De La Fuente ahora espera novedades respecto con Nico Williams y Marc Cucurella. El delantero del Athletic Club de Bilbao sufre de una pubalgia, por la cual le diagnosticaron un proceso de recuperación de entre 6 y 8 semanas. En su caso, lo más probable es que no llegue a la Finalissima vs. el combinado de Lionel Scaloni.

En tanto que el lateral izquierdo del Chelsea se está rehabilitando de un desgarro que le brotó el pasado 10 de febrero. Por su parte, es viable que llegue, incluso se espera que pueda decir presente contra el Aston Villa el 4 de marzo. De ser así, estará en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al compromiso en Medio Oriente.

