Dónde ver Argentina vs. México por el Mundial Sub 20: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Este sábado, con el Estadio Nacional de Santiago de Chile como testigo y como escenario, los seleccionados de Argentina y México se encuentran frente a frente bajo la órbita de los cuartos de final del Mundial Sub 20. Un encuentro que, sin ningún tipo de dudas, acapara toda la atención.

Por un lado, la Albiceleste, comandada tácticamente por Diego Placente, culminó en la primera colocación del Grupo D, imponiéndose en todas y cada una de sus presentaciones ante Cuba, Australia e Italia. Luego, en octavos de final, pasó por arriba a Nigeria.

Por el otro, México, que debió afrontar el “Grupo de la Muerte” junto con Brasil, España y Marruecos. Los norteamericanos terminaron segundos, detrás de los africanos pero por delante de los europeos y los sudamericanos. Luego vapulearon a Chile en octavos de final.

La Sub 20 se juega un lugar en las semifinales.

A qué hora se juega el partido y cómo verlo por TV

El puntapié inicial de este trascendental encuentro entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile será a las 20 horas, tanto del país anfitrión como también de la República Argentina.

En cuanto a la televisación de este compromiso, hay que destacar que, en el territorio nacional, habrá dos opciones para seguirlo de cerca: una por TV abierta y otra por cable.

