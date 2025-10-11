Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Dónde ver Argentina vs. México por el Mundial Sub 20: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Todos los detalles necesarios para no perderse absolutamente nada del encuentro por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Por Gabriel Casazza

Argentina va por otro paso hacia el título en Chile.
© Martin Thomas/PhotosportArgentina va por otro paso hacia el título en Chile.

Este sábado, con el Estadio Nacional de Santiago de Chile como testigo y como escenario, los seleccionados de Argentina y México se encuentran frente a frente bajo la órbita de los cuartos de final del Mundial Sub 20. Un encuentro que, sin ningún tipo de dudas, acapara toda la atención.

Por un lado, la Albiceleste, comandada tácticamente por Diego Placente, culminó en la primera colocación del Grupo D, imponiéndose en todas y cada una de sus presentaciones ante Cuba, Australia e Italia. Luego, en octavos de final, pasó por arriba a Nigeria.

Por el otro, México, que debió afrontar el “Grupo de la Muerte” junto con Brasil, España y Marruecos. Los norteamericanos terminaron segundos, detrás de los africanos pero por delante de los europeos y los sudamericanos. Luego vapulearon a Chile en octavos de final.

Sub 20

La Sub 20 se juega un lugar en las semifinales.

A qué hora se juega el partido y cómo verlo por TV

El puntapié inicial de este trascendental encuentro entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile será a las 20 horas, tanto del país anfitrión como también de la República Argentina.

En cuanto a la televisación de este compromiso, hay que destacar que, en el territorio nacional, habrá dos opciones para seguirlo de cerca: una por TV abierta y otra por cable.

Publicidad

En cuanto a la televisación de este encuentro entre Argentina y Venezuela, hay que decir que, en el territorio nacional, habrá una opción por aire y otra por cable. La primera de ellas tiene que ver con Telefé, mientras que la segunda con D Sports.

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20

ver también

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20

Dónde juega Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub 20

ver también

Dónde juega Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub 20

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Sueña con el Mundial: no es convocado por Scaloni pero rechazó una oferta imponente de Arabia para jugar en la Selección Argentina
Fútbol Internacional

Sueña con el Mundial: no es convocado por Scaloni pero rechazó una oferta imponente de Arabia para jugar en la Selección Argentina

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20

Dónde juega Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Dónde juega Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub 20

El impresionante apoyo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara a su continuidad en Alpine: “Está en buena forma”
FÓRMULA 1

El impresionante apoyo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara a su continuidad en Alpine: “Está en buena forma”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo