La familia de Locho Loccisano le pidió a los seguidores del programa que no agredan al resto de los participantes. Acá te compartimos toda la información.

En las últimas semanas "El Hotel de los Famosos" estuvo en el ojo de la tormenta. El público comenzó a criticar en las redes sociales a los distintos participantes y mismo a la producción acusándolos de que le hacen bullying a Locho Loccisano. Es por eso que a través de las redes sociales, los familiares del influencer trataron de calmar un poco las aguas.

"De parte de toda la familia Loccisiano, pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares". Y agregaron: "No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en redes sociales".

Por último, el comunicado expresa: "Agradecemos de todo corazón el apoyo y el amor que le dan a Lucas, pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y una vez más, gracias".

El Hotel de los Famosos: los participantes fuera de juego

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Walter Queijeiro y Majo Martino.

