Luego de estar casi un año inactiva en la música, Jimena Barón lanzó en todas sus plataformas digitales "La Araña", canción que ya se volvió en tendencia en las redes sociales. Sin embargo, gran parte de las miradas estuvieron puestas en Gianinna Maradona. En Bolavip te contamos los motivos.

+Por que Jimena Barón le habría dedicado su nueva canción a Gianinna

Jimena Barón se distanció hace tiempo de Gianinna Maradona ya que se sintió traicionada. Esto se debe a que luego de la escandalosa separación de la cantante con Daniel Osvaldo, la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe se puso en pareja con el ex futbolista dejando de lado su amistad con "La Cobra".

La letra de "La Araña", canción que tiene más de 200.000 reproducciones en YouTube, estaría dedicada a Gianinna ya que cuenta una historia similar. La misma explica como una de sus mejores amigas la consolaba cuando ella sufría maltratos por parte de su ex y finalmente terminó poniéndose en pareja con él.

+La letra de "La Araña"

Ella siempre ahí, incondicional.

Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal.

Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor.

Dijo en casa cuando la vio: "Esto es una señal, la araña, la traición".

Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar

Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba

Yo confiándole tanto dolor.

Quién iba a pensar, quién iba a imaginar

Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara.

Yo lloraba y ella lo robó.

Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad.

Yo... jamás ni se me ocurrió que todo era parte de un plan.

Fue difícil aceptar que me lograste envenenar

Pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición.

