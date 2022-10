El domingo 23 de octubre, Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, reality que conduce Santiago del Moro y es furor en la pantalla de Telefe. Es por ese motivo que en la última emisión revelaron qué decía la carta que le escondió la mamá al joven participante de 22 años antes de ingresar a la casa más famosa del país.

Cabe señalar que Holder estuvo en el centro de la primera polémica del exitoso reality ya que se volvió viral en todas las redes el video en la mamá le mete la carta en el bolsillo. Esta situación fue advertida por Gran Hermano, quien le pidió al participante que deje el mensaje en el confesionario luego de haber ingresado al programa.

Es por ese motivo que Holder al salir pudo leer el mensaje de su mamá junto a Santiago del Moro: “Tomi, mi bebé, mi pequeño gigante y a la vez un gran hombre. Hoy es un día especial para vos, el primer día en una casa abierta al mundo. Hijo jugá, divertite, sé feliz, como te tatuaste. No cambies tu esencia, esa persona sensible, leal, de buen corazón". Y cerró: “Acá con tus hermanos, tu familia, te vamos a esperar felices. Brillá para siempre y no dejes que nadie te apague. Te amo, mamá”.

+Tomás Holder contó por qué fue el primer eliminado

“Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré sabía que corría el riesgo de que, si jugaba totalmente con mi personaje, la gente mayor quizás no lo iba a entender y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento”, le reveló Tomás Holder a Santiago del Moro luego de quedar eliminado.

+Tomás Holder: "Me sacaron porque..." - Gran Hermano 2022