Antes de casarse con Lucas Blondel, se confirmó el nuevo trabajo que tendrá Morena Beltrán

A lo largo de los últimos días, Morena Beltrán y Lucas Blondel causaron un enorme furor dentro de las redes sociales debido a que la periodista de ESPN aceptó el anillo de compromiso que le ofreció el lateral derecho de Boca, con quien contraerá matrimonio.

Si bien todavía no hay fecha para la ceremonia donde sellarán el amor de la relación que comenzó a fines de 2023, la pareja está diagramando lo que será el civil, la boda por iglesia y la fiesta, donde se reunirán con amigos y familiares para celebrar. Pero en medio de todo esto, Beltrán tendrá un nuevo trabajo.

En las últimas horas, mientras estaba al aire en F90, la periodista anunció que comenzará a comentar los partidos correspondientes a la Liga Profesional de Fútbol, a través de la señal de ESPN. Y para su estreno, ya tiene un partido asignado.

Su estreno será el domingo 25 de enero, a las 21:00, en La Paternal, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Allí, se enfrentarán Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, donde el relator será Federico Bulos.

Así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-

20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Viernes 23 de enero

19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

