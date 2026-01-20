Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Antes de casarse con Lucas Blondel, se confirmó el nuevo trabajo que tendrá Morena Beltrán

La periodista de ESPN es panelista en F90 y F10, los ciclos conducidos por Sebastián Vignolo y Martín Souto.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Morena Beltrán en La Bombonera.
© Instagram: @morenabeltran10Morena Beltrán en La Bombonera.

A lo largo de los últimos días, Morena Beltrán y Lucas Blondel causaron un enorme furor dentro de las redes sociales debido a que la periodista de ESPN aceptó el anillo de compromiso que le ofreció el lateral derecho de Boca, con quien contraerá matrimonio.

Si bien todavía no hay fecha para la ceremonia donde sellarán el amor de la relación que comenzó a fines de 2023, la pareja está diagramando lo que será el civil, la boda por iglesia y la fiesta, donde se reunirán con amigos y familiares para celebrar. Pero en medio de todo esto, Beltrán tendrá un nuevo trabajo.

En las últimas horas, mientras estaba al aire en F90, la periodista anunció que comenzará a comentar los partidos correspondientes a la Liga Profesional de Fútbol, a través de la señal de ESPN. Y para su estreno, ya tiene un partido asignado.

Su estreno será el domingo 25 de enero, a las 21:00, en La Paternal, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Allí, se enfrentarán Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, donde el relator será Federico Bulos.

Tweet placeholder

Así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Publicidad
AFA confirmó la prolongación del mercado de pases: todos los detalles

ver también

AFA confirmó la prolongación del mercado de pases: todos los detalles

Se confirmaron los árbitros de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

ver también

Se confirmaron los árbitros de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Morena Beltrán se comprometió con Lucas Blondel, actual lateral derecho de Boca.
  • ESPN anunció que la periodista comentará partidos de la Liga Profesional de Fútbol.
  • 25 de enero debutará en la transmisión del encuentro entre Argentinos Juniors y Sarmiento.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco
Champions League

Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco

El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League
Fútbol europeo

El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League

Los jugadores de Real Madrid que mimaron a Mastantuono en el gol de Mbappé
Champions League

Los jugadores de Real Madrid que mimaron a Mastantuono en el gol de Mbappé

Mientras sufre la falta de delanteros, Valentino Simoni le tiró un palito a Boca: “No me dieron la oportunidad”
Boca Juniors

Mientras sufre la falta de delanteros, Valentino Simoni le tiró un palito a Boca: “No me dieron la oportunidad”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo