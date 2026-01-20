Se confirmaron los árbitros de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

En la última semana del mercado de pases, los equipos del fútbol argentino aceleran para intentar sumar las últimas incorporaciones. Sin embargo, el Torneo Apertura 2026 iniciará este jueves, por lo que la preparación de cada plantel se verá desde este fin de semana sobre la cancha.
A pocas horas de que vuelva a rodar la pelota en Argentina, la Liga Profesional oficializó quiénes serán los árbitros en cada uno de los 15 compromisos de esta primera jornada, que iniciará el jueves a las 17 en Mar del Plata con Aldosivi ante Defensa y Justicia.
Uno de los primeros platos fuertes de la fecha se disputará el viernes entre Independiente y Estudiantes en Avellaneda, con Nazareno Arasa como el encargado de impartir justicia allí.
Posteriormente, el sábado, River Plate iniciará su camino en el certamen como visitante ante Barracas Central. En ese compromiso entre el Guapo y los de Marcelo Gallardo el árbitro será Nicolás Ramírez.
Además, el domingo será el turno de Boca Juniors de poner primera en el campeonato de esta primera parte del año. El Xeneize abrirá su participación en La Bombonera ante Deportivo Riestra y Sebastián Zunino dirigirá ese compromiso.
Todos los árbitros de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel E. Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
ver también
AFA confirmó la prolongación del mercado de pases: todos los detalles
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Laura Fortunato
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2 Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Juan Pafundi
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Jorge Broggi
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Ariel Penel
AVAR: Javier Delbarba
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Yamil Possi
AVAR: Sebastián Habib
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Juan Pablo Loustau
Datos clave
- Torneo Apertura 2026 inicia este jueves 22 con Aldosivi ante Defensa y Justicia.
- River, de Marcelo Gallardo, visita a Barracas Central el sábado con Nicolás Ramírez.
- Boca recibirá a Deportivo Riestra el domingo con Sebastián Zunino como juez principal.