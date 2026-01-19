El calendario marcaba en rojo este martes 20 de enero como la fecha límite para incorporar jugadores en el mercado de pases de verano. Sin embargo, cuando las persianas parecían bajarse y los teléfonos ardían, una decisión administrativa gestada desde la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) patearía el tablero y modificaría los plazos.

A la espera del anuncio oficial, todo indica quela Liga Profesional ganará un importante tiempo de descuento. Y es que la ventana de transferencias se extenderá por una semana completa, trasladando la fecha de cierre del original 20 al próximo martes 27 de enero.

Lo que no sufrirá modificaciones es la excepción reglamentaria para las transferencias internacionales. Más allá de que el cierre general para incorporaciones libres se mueva al 27, se mantendrá vigente el plazo extendido hasta el 21 de marzo para aquellos clubes que vendan o cedan futbolistas al exterior una vez finalizado el mercado local.

Un detalle crucial de esta medida es que el libro de pases se superpondrá con el inicio de la competencia oficial. El Torneo Apertura tiene fecha de arranque para este mismo jueves 22 de enero, lo que significa que la primera fecha se disputará con el mercado aún activo. Por ende, se abre la posibilidad de que los refuerzos cerrados bajo la chicharra apunten directamente a debutar en la segunda jornada.

Cómo impacta la noticia en Boca y River

Esta bocanada de aire fresco cae prácticamente como una bendición en Boca, el principal urgido por la situación. El Xeneize es, junto a Banfield, el único equipo que todavía no sumó caras nuevas en lo que va del año, y el cierre del martes 20 se había convertido en un problema grande. Con las negociaciones por Marino Hinestroza y Alexis Cuello cerca de colapsar, esta semana extra le permite al club barajar y dar de nuevo, buscando alternativas de emergencia para Claudio Úbeda.

En la vereda de enfrente, la extensión podría alterar la hoja de ruta de River. Si bien la idea de retirarse del mercado había cobrado fuerza tras las inversiones realizadas y las frustraciones en la búsqueda del delantero, estos días adicionales podrían flexibilizar la postura de la dirigencia en caso de que aparezca alguna oportunidad de mercado. Eso sí, sin descuidar la billetera.

Datos clave