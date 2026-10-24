Aston Villa vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la Premier League

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 08:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Mientras el City no afloja en la cima con puntaje casi perfecto, el Aston Villa llega envalentonado tras cortar una racha irregular con un triunfo como visitante. La diferencia en la tabla es abismal, pero el local viene de sumar confianza.

Para el City es otra chance de estirar la ventaja en la punta antes de que el calendario se complique. Para Villa, el objetivo es meterse en la pelea de arriba y un golpe como local ante el líder le cambiaría el ánimo a la temporada.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega de ganar 1-0 en su visita a Newcastle, un resultado que le permitió cortar la racha de empates y derrotas que lo tenía en la mitad de la tabla. Antes de eso había sumado un empate 2-2 ante Brentford y un triunfo como visitante frente a Tottenham. Con 8 puntos en 7 fechas, el equipo necesita encadenar victorias en su estadio para acercarse a la zona de competencias europeas.

El Man City no da respiro: ganó sus últimos tres compromisos, incluido un 3-2 ajustado ante Ipswich Town y una goleada 5-3 frente a Sunderland. Con 21 puntos en 7 partidos, es el único líder de la Premier League y llega a Birmingham con la idea de no soltar la punta ni por un segundo.

El historial entre Aston Villa y Man City

El historial entre ambos es amplio, con 168 enfrentamientos en los que el City se impone claramente: 75 victorias contra 53 de Villa y 40 empates. En goles la diferencia también favorece a los de Manchester, que convirtieron 284 veces por 229 del local.

En los cruces más recientes hubo de todo: Villa se quedó con los dos último duelos como visitante, incluyendo un 1-0 en octubre del año pasado, mientras que el City había dominado los enfrentamientos previos a esa racha, con una goleada 4-1 incluida en 2024.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Man City vs. Aston Villa 1-2 Premier League 26/10/2025 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 22/04/2025 Man City vs. Aston Villa 2-1 Premier League 21/12/2024 Aston Villa vs. Man City 2-1 Premier League 03/04/2024 Man City vs. Aston Villa 4-1 Premier League 06/12/2023 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 12/02/2023 Man City vs. Aston Villa 3-1 Premier League 03/09/2022 Aston Villa vs. Man City 1-1 Premier League 22/05/2022 Man City vs. Aston Villa 3-2 Premier League 01/12/2021 Aston Villa vs. Man City 1-2 Premier League

Horario del partido

Argentina: 08:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs

Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Aston Villa suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Man City suma 21 puntos tras vencer a Ipswich Town, Liverpool y Sunderland.