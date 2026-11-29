Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un City que ya no impone el respeto de antes, y en Londres se huele la oportunidad de sacar una diferencia importante en la tabla.
Arsenal manda solo en la cima y quiere aprovechar el momento irregular de un rival que todavía está lejos de la pelea por el título.
La actualidad de ambos equipos
El Arsenal llega primero con 28 puntos en 11 fechas, aunque el empate en Newcastle le cortó una racha positiva. De todos modos los de local vienen mostrando solidez, con triunfos ajustados ante Hull y en la cancha de Liverpool que confirman que el equipo no regala nada.
Man City, en cambio, no logra encontrar el nivel que lo hizo dominar la liga en otras temporadas. Está tercero con 22 unidades, pero arrastra un empate ante Fulham y dos derrotas consecutivas, incluida una caída en casa frente a Brighton que encendió las alarmas.
El historial entre Arsenal y Man City
El historial entre ambos es extenso y favorable al Arsenal, que ganó 93 de los 197 cruces por 59 del City, con 46 empates en el medio. En goles también manda el conjunto londinense, con 313 contra 245.
En los enfrentamientos recientes hay de todo: el Arsenal goleó 3-0 en el último cruce directo, pero antes hubo un 2-1 y un 0-2 que muestran que la serie se mantiene pareja partido a partido, sin un dominio absoluto de ninguno en el corto plazo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/08/2026
|Arsenal vs. Man City
|3-0
|Community Shield
|19/04/2026
|Man City vs. Arsenal
|2-1
|Premier League
|22/03/2026
|Arsenal vs. Man City
|0-2
|League Cup
|21/09/2025
|Arsenal vs. Man City
|1-1
|Premier League
|02/02/2025
|Arsenal vs. Man City
|5-1
|Premier League
|22/09/2024
|Man City vs. Arsenal
|2-2
|Premier League
|31/03/2024
|Man City vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|08/10/2023
|Arsenal vs. Man City
|1-0
|Premier League
|06/08/2023
|Arsenal vs. Man City
|1-1
|Community Shield
|26/04/2023
|Man City vs. Arsenal
|4-1
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
En síntesis
- Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Arsenal suma 28 puntos en el torneo.
- Man City suma 22 puntos en el torneo.