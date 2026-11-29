Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un City que ya no impone el respeto de antes, y en Londres se huele la oportunidad de sacar una diferencia importante en la tabla.

Arsenal manda solo en la cima y quiere aprovechar el momento irregular de un rival que todavía está lejos de la pelea por el título.

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega primero con 28 puntos en 11 fechas, aunque el empate en Newcastle le cortó una racha positiva. De todos modos los de local vienen mostrando solidez, con triunfos ajustados ante Hull y en la cancha de Liverpool que confirman que el equipo no regala nada.

Man City, en cambio, no logra encontrar el nivel que lo hizo dominar la liga en otras temporadas. Está tercero con 22 unidades, pero arrastra un empate ante Fulham y dos derrotas consecutivas, incluida una caída en casa frente a Brighton que encendió las alarmas.

El historial entre Arsenal y Man City

El historial entre ambos es extenso y favorable al Arsenal, que ganó 93 de los 197 cruces por 59 del City, con 46 empates en el medio. En goles también manda el conjunto londinense, con 313 contra 245.

En los enfrentamientos recientes hay de todo: el Arsenal goleó 3-0 en el último cruce directo, pero antes hubo un 2-1 y un 0-2 que muestran que la serie se mantiene pareja partido a partido, sin un dominio absoluto de ninguno en el corto plazo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/08/2026 Arsenal vs. Man City 3-0 Community Shield 19/04/2026 Man City vs. Arsenal 2-1 Premier League 22/03/2026 Arsenal vs. Man City 0-2 League Cup 21/09/2025 Arsenal vs. Man City 1-1 Premier League 02/02/2025 Arsenal vs. Man City 5-1 Premier League 22/09/2024 Man City vs. Arsenal 2-2 Premier League 31/03/2024 Man City vs. Arsenal 0-0 Premier League 08/10/2023 Arsenal vs. Man City 1-0 Premier League 06/08/2023 Arsenal vs. Man City 1-1 Community Shield 26/04/2023 Man City vs. Arsenal 4-1 Premier League

Horario del partido

Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

En síntesis

Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Arsenal suma 28 puntos en el torneo.

suma 28 puntos en el torneo. Man City suma 22 puntos en el torneo.