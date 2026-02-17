Es tendencia:
La restricción de 62 años que Alexis Mac Allister romperá si pasa de Liverpool a Manchester United

Los Diablos Rojos sueñan con el campeón del mundo, en lo que sería un movimiento inédito en las últimas seis décadas de la Premier League. Detalles.

Por Joaquín Alis

El próximo mercado de pases Inglaterra podría ser testigo de un evento inédito en los tiempos modernos. Alexis Mac Allister, pieza clave de Liverpool, está en los planes de Manchester United para la temporada 2026/27 y podría ser protagonista de un movimiento impensado por la rivalidad de ambos equipos.

El argentino, cuyo contrato finaliza recién en 2028, podría convertirse en el primer futbolista en pasar de los Reds a los Red Devils en 62 años. Si las negociaciones llegan a buen puerto en el verano europeo, se romperá un pacto de no agresión tácito entre los dos gigantes de Reino Unido.

Para encontrar una operación que involucra a los dos equipos mencionados, hay que remontarse a 1964. En esa oportunidad, fue Phil Chisnall quien cambió Anfield por Old Trafford, siendo este el último traspaso directo entre ambas instituciones hasta el momento.

De acuerdo a lo informado por el periódico británico Mirror, Mac Allister será uno de los objetivos de Manchester United en el próximo mercado. De todas formas, no parece ser una negociación sencilla entre las partes, teniendo en cuenta la importancia del jugador en la columna vertebral del equipo.

El contrato de Mac Allister en Liverpool

El vínculo de Mac Allister en Liverpool termina el 30 de junio de 2028 y, según lo informado por Transfermarkt, su cláusula de salida es de 85 millones de euros. De pagar ese valor, el argentino se convertiría en uno de los cinco fichajes más caros en la historia del club.

La temporada de los Reds, no viene siendo buena y los números de Alexis lo reflejan: fue titular en 28 de los 37 partidos que jugó en el vigente curso. Hasta el momento, acumula 3 goles y 4 asistencias en un total de 2.508 minutos disputados.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Manchester United planea fichar a Alexis Mac Allister para la temporada 2026/27.
  • El traspaso rompería un periodo de 62 años sin ventas directas entre ambos clubes.
  • La cláusula de salida del mediocampista argentino es de 85 millones de euros.
