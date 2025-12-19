Garnacho recibió un voto de confianza clave en Chelsea que potencia sus chances de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina



No hay ningún tipo de dudas: jugar el Mundial 2026 es el gran objetivo de todos los futbolistas de élite en estos momentos. Alejandro Garnacho tomó una decisión trascendental con eso en mente, se animó a dejar Manchester United y emigrar a un Chelsea plagado de futbolistas en busca de la mejor oportunidad de mostrarse en un club importante y ganarse un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Y si bien en estos primeros seis meses no ha jugado todo lo que le hubiera gustado, recientemente ha mostrado un mejor rendimiento. Su doblete ante Cardiff City por los cuartos de final de la Carabao Cup bien pueden haber sido un punto de su inflexión en su etapa como futbolista de los Blues, y en la consideración de Enzo Maresca, su entrenador.

“Tengo la idea de que los jugadores, dentro de la cancha, necesitan uno del otro“, señaló el director técnico del club londinense, al referirse a la mayor conexión que se puede ver de Garnacho con el resto de sus compañeros en estos últimos encuentros. “Probablemente, la conexión que muestran Enzo Fernández y Garnacho sea porque ambos son argentinos, ambos juegan la mayor parte del tiempo en la misma zona de la cancha“, analizó.

Maresca remarcó la mejora de Garancho y destacó a Enzo Fernández como clave en su adaptación.

Maresca también aprovechó para señalar el impacto positivo que ha tenido Enzfo Fernández en la adaptación de los argentinos: “Sabemos que Enzo está haciendo mucho tanto por Garnacho como por Buonanotte desde que llegaron“. Finalmente, hizo énfasis en la mejora que ha mostrado Garnacho en su definición, uno de los aspectos más endebles de su juego.

“Hacemos lo que podemos desde nuestro lado, le damos herramientas a los jugadores con sesiones enfocadas en eso. Muchas, muchas sesiones adicionales, especialmente con los extremos y los delanteros, con el único objetivo de mejorar eso. Garnacho es uno de ellos, y por suerte se está notando“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

ver también El aporte que Diego Simeone puede hacer para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Los números de Garnacho en Chelsea y sus chances de estar en el Mundial 2026

Desde su llegada al Chelsea, Alejandro Garnacho acumula 17 partidos disputados con la camiseta de los Blues, con 4 goles y 2 asistencias. Esos 17 encuentros se dividen entre 10 titularidades y 7 ingresando desde el banco, para un total de 876 minutos en campo.

Garnacho buscará tener una mejor segunda mitad de temporada en Chelsea. (Getty)

No son números que impresionen a Lionel Scaloni, pensando en el Mundial 2026, pero el doblete ante Cardiff y su actuación en los últimos partidos pueden ser un punto de inflexión, pensando en una mejor segunda mitad de temporada, que sea suficiente para recibir nuevamente el llamado y hacer su estreno mundialista.

Publicidad

Publicidad

En síntesis