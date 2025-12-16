Es tendencia:
Combinación argentina: el gol de Alejandro Garnacho con asistencia de Bounanotte en Cardiff vs. Chelsea

Tras una gran maniobra del ex Rosario Central, el Bichito apareció para marcar el primer tanto del encuentro por los cuartos de final de la EFL Cup.

Por Bruno Carbajo

La ausencia de Enzo Fernández no fue excusa suficiente para que la bandera argentina flamee alto en la victoria de Chelsea ante Cardiff, por los cuartos de final de la EFL Cup. Y esta vez con doble responsabilidad: apareció Alejandro Garnacho para abrir el marcador, con asistencia de Facundo Bounanotte para que el combo sea completo.

Cuando las emociones eran nulas, el Bichito se encargó de elevarle las pulsaciones al trámite. Ingresó en el entretiempo y tan solo necesitó 13 minutos para justificar su presencia. Tras una gran recuperación de Bounanotte en campo rival, el ex Rosario Central condujo y habilitó de forma precisa a Garnacho, que, de primera, la acomodó sutilmente contra el palo izquierdo ante la salida del arquero.

Aunque la alegría argentina duró poco en Chelsea. Es que a falta de un cuarto de hora para asegurarse el pase a semifinales, ya sin Bounanotte en cancha, pese a ser de lo más desequilibrante del encuentro, Cardiff aprovechó una de sus pocas situaciones a favor y empató el encuentro con un disparo de larga distancia.

Sin embargo, cuando el tiempo extra parecía inevitable, Pedro Neto se vistió de héroe para adelantar nuevamente al equipo londinense. A los pocos minutos de haber ingresado, el portugués recibió sobre el costado derecho del área y, sin controlar, sacó un remate seco que se vio beneficiado por un desvío para terminar en el fondo de la red.

Bruno Carbajo

