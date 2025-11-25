Es tendencia:
El DT de Chelsea comparó a su nueva figura con Lamine Yamal y Pedri antes de enfrentar al Barcelona por Champions League: “Un placer”

Enzo Maresca tiene mucha confianza puesta detrás de la emergente joya que llegó esta temporada.

Por Germán Celsan

Chelsea y Barcelona tienen un partido clave este martes en Stamford Bridge, donde un triunfo acomodaría a cualquiera de los dos en la tabla de la fase de liga de la Champions League, puesto que de momento marchan en mitad de la clasificación con 7 puntos cada uno. El club culé es favorito, con figuras como Lamine Yamal y Pedri en su plantel, pero Enzo Maresca confía en la joya de su equipo.

El jugador en cuestión es Estêvão, que viene de convertir dos goles en la Fecha FIFA con Brasil y al que Maresca cuidó el último fin de semana en Premier para tenerlo en perfectas condiciones para este partido. “Ya está jugando a un gran nivel. Es titular con Brasil. Es muy joven y seguro que puede mejorar mucho. Estamos muy contentos con él”, afirmó Maresca sobre el extremo de 18 años.

De hecho, se animó a compararlo con Lamine y Pedri: “Es un placer para los amantes del fútbol ver a Estêvão, como a Lamine y a Pedri. Es lo bonito del fútbol. Nos alegra que esté con nosotros y esperemos que le vaya muy bien”, destacó. Y agregó:”Va a ser, sin duda, importante para este club. Para el futuro, sin duda“.

Maresca completó su apreciación sobre Estêvão diciendo: “Tiene que estar feliz, no debe pensar en ser mejor que este o aquel jugador, solo tiene que mejorarse cada día a sí mismo. Intentar trabajar duro, mejorar”. El brasileño va ganándose poco a poco la confianza en Chelsea, acumula ya 4 goles y 1 asistencia a pesar de haber sido titular apenas 6 veces en lo que va de la temporada.

En síntesis

  • Chelsea y Barcelona llegan al partido de Champions con 7 puntos cada uno en la fase de liga.
  • Estêvão, la joya del Chelsea, viene de convertir dos goles con Brasil en la Fecha FIFA.
  • El DT del Chelsea, Enzo Maresca, comparó a Estêvão con Lamine Yamal y Pedri, afirmando que será “importante para este club”.
