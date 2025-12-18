En Inglaterra aseguran que Enzo Maresca es el principal candidato a reemplazar a Pep Guardiola en Manchester City

El futuro de Pep Guardiola a cargo de la dirección técnica de Manchester City no está asegurado. Si bien tiene contrato hasta junio de 2027, en Inglaterra no descartan la partida del español una vez finalizada la temporada 2025/26. De marcharse, la directiva del club tiene en carpeta a posibles reemplazantes y Enzo Maresca se posiciona como la principal alternativa.

De acuerdo a lo informado por The Athletic, el actual estratega de Chelsea es un candidato firme para sustituir a Pep. Su pasado en la Sub-21 del City y su etapa como ayudante de campo en 2022 le juegan a favor respecto a muchos de sus competidores.

Por supuesto, sacar a Maresca de los Blues no será sencillo, sobre todo porque tiene contrato hasta 2029, con la posibilidad de extenderlo por un año más. Además, la reciente consagración en el Mundial de Clubes hace que tanto los directivos como los hinchas estén contentos con el italiano.

Recientemente, el propio Guardiola destacó la labor de Maresca al frente de Chelsea. El ex Barcelona lo destacó como “uno de los mejores entrenadores del mundo” y añadió: “el trabajo que ha hecho no recibe suficiente crédito“. Un respaldo que lo posiciona aún mejor como posible heredero de su cargo.

Por qué Guardiola puede irse

Si bien renovó su vínculo en noviembre de 2024, los medios ingleses pusieron sobre la mesa la posibilidad de que Pep Guardiola se marche al finalizar la temporada, algo que se viene repitiendo año tras año. Se espera una confirmación, ya sea positiva o negativa, en la recta final de la temporada.

El estratega español prometió hacer una pausa una vez que finalice su etapa en Inglaterra: “Después del City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a retirar, pero voy a tomarme un descanso”.

