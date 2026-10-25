Liverpool vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la Premier League

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield.

Liverpool llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brighton tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Liverpool ganó 2-1 como visitante ante Brentford. El conjunto marcha 5° con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Man City.

Brighton viene de ganar 5-0 como local ante Crystal Palace. El equipo ocupa el puesto 3 con 16 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Sunderland.

El historial entre Liverpool y Brighton

Liverpool y Brighton se enfrentaron 31 veces en los últimos años: 18 triunfos de Liverpool, 6 de Brighton y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Brighton vs. Liverpool 2-1 Premier League 14/02/2026 Liverpool vs. Brighton 3-0 FA Cup 13/12/2025 Liverpool vs. Brighton 2-0 Premier League 19/05/2025 Brighton vs. Liverpool 3-2 Premier League 02/11/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 30/10/2024 Brighton vs. Liverpool 2-3 League Cup 31/03/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 08/10/2023 Brighton vs. Liverpool 2-2 Premier League 29/01/2023 Brighton vs. Liverpool 2-1 FA Cup 14/01/2023 Brighton vs. Liverpool 3-0 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis