Liverpool vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la Premier League

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield.
Liverpool llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brighton tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Liverpool ganó 2-1 como visitante ante Brentford. El conjunto marcha 5° con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Man City.
Brighton viene de ganar 5-0 como local ante Crystal Palace. El equipo ocupa el puesto 3 con 16 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Sunderland.
El historial entre Liverpool y Brighton
Liverpool y Brighton se enfrentaron 31 veces en los últimos años: 18 triunfos de Liverpool, 6 de Brighton y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Brighton vs. Liverpool
|2-1
|Premier League
|14/02/2026
|Liverpool vs. Brighton
|3-0
|FA Cup
|13/12/2025
|Liverpool vs. Brighton
|2-0
|Premier League
|19/05/2025
|Brighton vs. Liverpool
|3-2
|Premier League
|02/11/2024
|Liverpool vs. Brighton
|2-1
|Premier League
|30/10/2024
|Brighton vs. Liverpool
|2-3
|League Cup
|31/03/2024
|Liverpool vs. Brighton
|2-1
|Premier League
|08/10/2023
|Brighton vs. Liverpool
|2-2
|Premier League
|29/01/2023
|Brighton vs. Liverpool
|2-1
|FA Cup
|14/01/2023
|Brighton vs. Liverpool
|3-0
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Liverpool suma 12 puntos en el torneo.
- Brighton suma 16 puntos tras vencer a Crystal Palace, Sunderland y Arsenal.