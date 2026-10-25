Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Liverpool vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la Premier League

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool vs. Albion, Premier League
Liverpool vs. Albion, Premier League

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield.

Liverpool llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brighton tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Liverpool ganó 2-1 como visitante ante Brentford. El conjunto marcha 5° con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Man City.

Brighton viene de ganar 5-0 como local ante Crystal Palace. El equipo ocupa el puesto 3 con 16 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Sunderland.

El historial entre Liverpool y Brighton

Liverpool y Brighton se enfrentaron 31 veces en los últimos años: 18 triunfos de Liverpool, 6 de Brighton y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Brighton vs. Liverpool2-1Premier League
14/02/2026Liverpool vs. Brighton3-0FA Cup
13/12/2025Liverpool vs. Brighton2-0Premier League
19/05/2025Brighton vs. Liverpool3-2Premier League
02/11/2024Liverpool vs. Brighton2-1Premier League
30/10/2024Brighton vs. Liverpool2-3League Cup
31/03/2024Liverpool vs. Brighton2-1Premier League
08/10/2023Brighton vs. Liverpool2-2Premier League
29/01/2023Brighton vs. Liverpool2-1FA Cup
14/01/2023Brighton vs. Liverpool3-0Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

  • Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Liverpool suma 12 puntos en el torneo.
  • Brighton suma 16 puntos tras vencer a Crystal Palace, Sunderland y Arsenal.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones