Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Newcastle por la Premier League

En un partido más que importante para evitar que Arsenal se le escape aún más en la punta de la Premier League, Chelsea visita a Newcastle, de irregular rendimiento en la temporada. Para la sorpresa de muchos, los Blues presentarán un equipo sin Enzo Fernández en el 11 titular.

Enzo Maresca confirmó la alineación del equipo de Londres y el argentino aparece en el banco de suplentes. Teniendo en cuenta su importancia tanto en lo futbolístico como en lo grupal, la ausencia del ex River llamó la atención. Sin embargo, ya se conoce el motivo.

Fernández es suplente por una decisión del entrenador, que eligió darle descanso nuevamente. El campeón del mundo viene de no sumar minutos ante Cardiff por la Carabao Cup y el DT lo cuidará de arranque este sábado para mandarlo a la cancha en el segundo tiempo.

Antes de parar en el duelo del pasado martes, Enzo había sido titular en 13 de los últimos 14 partidos de Chelsea. Por esta razón, Maresca tomó la decisión de prescindir de sus servicios de arranque y apostar por una mitad de cancha conformada por Reece James y Moisés Caicedo.

Enzo, “irremplazable” para Maresca

Días atrás, el propio director técnico había declarado que no tenía un reemplazante natural de Fernández en su plantel. “Hemos probado a Andrey Santos, pero él es más un número 6, así que puede sustituir más a Moi Caicedo que a Enzo“.

Alineaciones de Chelsea vs. Newcastle

Newcastle : Aaron Ramsdale; Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schär, Lewis Hall; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Jacob Ramsey; Jacob Murphy, Nick Woltemade y Anthony Gordon. Entrenador : Eddie Howe.

: Aaron Ramsdale; Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schär, Lewis Hall; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Jacob Ramsey; Jacob Murphy, Nick Woltemade y Anthony Gordon. : Eddie Howe. Chelsea: Robert Sanchez:; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moises Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho y Joao Pedro. Entrenador: Enzo Maresca.

