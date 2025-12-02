Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Mientras brilla en la Premier League, Enzo Fernández protagonizó una comparación con Frank Lampard que generó debate en Chelsea

El volante argentino se hizo eco de los comentarios de los hinchas Blues que trazan similitudes con el máximo ídolo de la institución.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Enzo Fernández, figura en Chelsea.
© GettyEnzo Fernández, figura en Chelsea.

A casi dos años de su desembarco en Stamford Bridge, Enzo Fernández se convirtió sin dudas en el nuevo motor y voz de mando de Chelsea. Su gran momento, con cinco goles y dos asistencias en 19 partidos, lo llevó al punto de que los propios hinchas se animan a compararlo con el máximo ídolo del club, Frank Lampard.

Ante el furor de los hinchas, los elogios no tardaron en llegar a oídos del mediocampista argentino, quien en diálogo con Give Me Sport, prefirió la humildad. “Obviamente escucho a la gente que compara, pero Frankie (Lampard) es una leyenda del club. Ha marcado una época acá, no me comparo con él para nada“, afirmó Enzo.

El campeón del mundo, que hoy ejerce la capitanía con frecuencia en Londres, no ocultó su admiración, pero puso un límite a las expectativas. “Es más, me falta mucho para llegar a ese nivel, así que trato de hacer mi carrera. No me gusta compararme, pero siempre me he fijado en él”, agregó sobre quien, casualidad o no, el destino quiso que coincidieran al inicio de la etapa de Enzo en Chelsea, cuando Lampard cumplía un rol de técnico interino.

Lampard y Enzo durante la etapa en la que coincidieron en Chelsea (Getty Images)

Lampard y Enzo durante la etapa en la que coincidieron en Chelsea (Getty Images)

El apoyo de Lampard en el momento más sensible

La madurez que hoy muestra Enzo en el campo también se traduce desde la manera en la que supo asimilar los goles. Así lo demostró en aquel momento de crisis personal tras la obtención de la Copa América 2024, cuando participó de un video de celebración donde se entonó una canción dirigida a la selección francesa con contenido racista.

Enzo reconoció que se trató de una “época muy difícil” y que lo ocurrido “no es típico de mí”. Para apagar el “incendio” generado con sus compañeros europeos, recordó: “Lo primero que hice fue llamarlos y decirles que no me iba de vacaciones porque quería volver para hablar con ellos en persona y contarles qué tipo de persona soy y cuáles son mis valores“.

Publicidad
Gracias a Inter de Milán, la ventaja que obtendría Dibu Martínez para irse de Aston Villa

ver también

Gracias a Inter de Milán, la ventaja que obtendría Dibu Martínez para irse de Aston Villa

La advertencia de Raúl González a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid: “Soy muy optimista”

ver también

La advertencia de Raúl González a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid: “Soy muy optimista”

En aquel momento, justamente fue Lampard quien había salido a apoyarlo públicamente, destacando su valía como jugador y persona. “Creo que Enzo es un talento fantástico, un jugador joven que ha logrado muchas cosas en este año futbolístico. Es increíble que haya sido parte del equipo campeón del mundo, y haber venido a la Premier League, a un club como Chelsea“, explicó la leyenda blue, reforzando cierto vínculo que hoy llega al punto de salir desde la tribuna.

El recuerdo de los 120 millones de euros

En la misma conversación, Fernández recordó su turbulenta salida de Benfica, que se concretó en enero de 2023 por una cifra récord de 121 millones de euros. El alto costo y la urgencia del pase reflejaron su determinación de jugar en la Premier League.

Cuando vino a buscarme Chelsea no dudé ni un segundo, quería venir a toda costa y no quería dejar pasar la oportunidad“, confesó. Aunque el presidente del Benfica quería retenerlo por seis meses más, la voluntad del jugador fue inquebrantable. “Yo quería venir a la Premier y al Chelsea, así que estoy muy feliz de la decisión que tomé“. En Londres también parecen estar contentos.

Publicidad

Datos clave

  • Enzo Fernández acumula 5 goles y 2 asistencias en 19 partidos con Chelsea.
  • El argentino rechazó compararse con Frank Lampard, a quien considera una leyenda del club.
  • Su pase desde Benfica costó 121 millones de euros en enero de 2023.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Enzo Fernández asegura que la Selección Argentina mantiene el hambre de gloria
Selección Argentina

Enzo Fernández asegura que la Selección Argentina mantiene el hambre de gloria

Enzo Fernández se cruzó feo con un jugador del Arsenal que será rival en la Finalissima: "Te espero afuera"
Noticias de la Premier League

Enzo Fernández se cruzó feo con un jugador del Arsenal que será rival en la Finalissima: "Te espero afuera"

Gary Neville desafía a Enzo y a Caicedo: ''Ni cerca estarán de ganar''
Fútbol europeo

Gary Neville desafía a Enzo y a Caicedo: ''Ni cerca estarán de ganar''

Simeone reveló quién fue su candidato al Balón de Oro: "No sé cómo no ganó"
Fútbol europeo

Simeone reveló quién fue su candidato al Balón de Oro: "No sé cómo no ganó"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo