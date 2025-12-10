Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Javier Pastore se lanzó como representante y tendrá en sus filas a un campeón del mundo con Argentina y una figura de River

A más de dos años de poner fin a una exitosa carrera, el ex PSG y Roma maneja una cotizada cartilla como agente de futbolistas.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El exfutbolista inicia su carrera como representante.
© Getty ImagesEl exfutbolista inicia su carrera como representante.

Tras decidir poner fin hace ya más de dos años a una exitosa carrera que lo llevó por clubes como PSG y Roma, además de haberle permitido jugar un Mundial y tres ediciones de la Copa América con la Selección Argentina, Javier Pastore se lanzó como representante con una carpeta que ya cuenta con dos futbolistas que lo posicionan para negociar con los equipos más poderosos del mundo.

Bajo la firma The Elegant Game, de la cual es cofundador, El Flaco fue capaz de atraer recientemente a Enzo Fernández, capitán del Chelsea y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar que tiene una cotización actual de 85 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt.

Otro futbolista que sin dudas destaca en la cartera de Pastore es Lautaro Rivero, defensor de 22 años que River decidió repatriar tras sus buenas prestaciones cedido en Central Córdoba de Santiago del Estero y que fue capaz de sobresalir a nivel individual pese a un muy pobre último semestre en lo colectivo para el equipo que conduce Marcelo Gallardo.

Tanto se hizo notar el futbolista categoría 2003, cotizado por Transfermarkt en 4 millones de euros pero con una cláusula de rescisión con El Millonario de 100 millones, que Atlético de Madrid y Tottenham ya lo tienen señalado como un fichaje a concretar a futuro.

Mas talentos representados por Javier Pastore

Según la página web oficial de The Elegant Game, hay otros cuatro futbolistas en la cartera de Javier Pastore como representante. Se trata de Bautista Goitia, mediapunta de 18 años que destaca en las divisiones inferiores de River; Cristian Ferreira, mediocampista de 26 años propiedad de Argentinos Juniors; Facundo Viveros, enganche de 22 años que milita en el Villarreal español; y Thiago Acosta, mediapunta de 20 años a quien Marcelo Gallardo ya dio oportunidad de estrenarse en la Primera División del Millonario.

Publicidad
¡Atento River! Lautaro Rivero, tras ser convocado por Lionel Scaloni, en la mira de 2 gigantes europeos

ver también

¡Atento River! Lautaro Rivero, tras ser convocado por Lionel Scaloni, en la mira de 2 gigantes europeos

El manifiesto de The Elegant Game

Según se anuncia desde su web oficial, The Elegant Game “nace de la simple idea de acompañar a los jugadores con claridad, humanidad y experiencia real del fútbol. Trabajamos con una filosofía basada en respeto, transparencia y visión a largo plazo, desarrollando relaciones significativas y decisiones inteligentes en cada etapa de la carrera”.

Entre los cuatro conceptos básicos a los que aspira la agencia de la que Javier Pastore es cofundador destacan “1) Crear un entorno que te cuide. 2) Dar tus primeros pasos hacia el profesionalismo. 3) Tomar decisiones claras y estratégicas. 4) Desarrollarte como jugador y como persona”.

En síntesis

  • Javier Pastore representa a Enzo Fernández, cotizado actualmente en 85 millones de euros.
  • También a Lautaro Rivero, defensor de River que posee una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
  • El exjugador de PSG y Roma representa a otros cuatro futbolistas argentinos desde The Elegant Game.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

Lee también
Del retiro joven y ser ídolo del PSG a incursionar en la gestión de clubes de FIFA: qué fue de la vida de Javier Pastore
Fútbol Internacional

Del retiro joven y ser ídolo del PSG a incursionar en la gestión de clubes de FIFA: qué fue de la vida de Javier Pastore

Tras ganar la Champions League con PSG, Nasser Al Khelaifi se acordó de Messi, Di María y Pastore
Champions League

Tras ganar la Champions League con PSG, Nasser Al Khelaifi se acordó de Messi, Di María y Pastore

Éric Cantona sostuvo que Pastore es el mejor jugador de la historia
Fútbol Internacional

Éric Cantona sostuvo que Pastore es el mejor jugador de la historia

Chelo Delgado ilusionó a los hinchas de Boca con Dybala: "Le vence el contrato"
Boca Juniors

Chelo Delgado ilusionó a los hinchas de Boca con Dybala: "Le vence el contrato"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo