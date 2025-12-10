Javier Pastore se lanzó como representante y tendrá en sus filas a un campeón del mundo con Argentina y una figura de River

Tras decidir poner fin hace ya más de dos años a una exitosa carrera que lo llevó por clubes como PSG y Roma, además de haberle permitido jugar un Mundial y tres ediciones de la Copa América con la Selección Argentina, Javier Pastore se lanzó como representante con una carpeta que ya cuenta con dos futbolistas que lo posicionan para negociar con los equipos más poderosos del mundo.

Bajo la firma The Elegant Game, de la cual es cofundador, El Flaco fue capaz de atraer recientemente a Enzo Fernández, capitán del Chelsea y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar que tiene una cotización actual de 85 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt.

Otro futbolista que sin dudas destaca en la cartera de Pastore es Lautaro Rivero, defensor de 22 años que River decidió repatriar tras sus buenas prestaciones cedido en Central Córdoba de Santiago del Estero y que fue capaz de sobresalir a nivel individual pese a un muy pobre último semestre en lo colectivo para el equipo que conduce Marcelo Gallardo.

Tanto se hizo notar el futbolista categoría 2003, cotizado por Transfermarkt en 4 millones de euros pero con una cláusula de rescisión con El Millonario de 100 millones, que Atlético de Madrid y Tottenham ya lo tienen señalado como un fichaje a concretar a futuro.

Mas talentos representados por Javier Pastore

Según la página web oficial de The Elegant Game, hay otros cuatro futbolistas en la cartera de Javier Pastore como representante. Se trata de Bautista Goitia, mediapunta de 18 años que destaca en las divisiones inferiores de River; Cristian Ferreira, mediocampista de 26 años propiedad de Argentinos Juniors; Facundo Viveros, enganche de 22 años que milita en el Villarreal español; y Thiago Acosta, mediapunta de 20 años a quien Marcelo Gallardo ya dio oportunidad de estrenarse en la Primera División del Millonario.

El manifiesto de The Elegant Game

Según se anuncia desde su web oficial, The Elegant Game “nace de la simple idea de acompañar a los jugadores con claridad, humanidad y experiencia real del fútbol. Trabajamos con una filosofía basada en respeto, transparencia y visión a largo plazo, desarrollando relaciones significativas y decisiones inteligentes en cada etapa de la carrera”.

Entre los cuatro conceptos básicos a los que aspira la agencia de la que Javier Pastore es cofundador destacan “1) Crear un entorno que te cuide. 2) Dar tus primeros pasos hacia el profesionalismo. 3) Tomar decisiones claras y estratégicas. 4) Desarrollarte como jugador y como persona”.

