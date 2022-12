ARGENTINA ESTÁ EN LA FINAL DEL MUNDO. Luego de vencer por goleada a Croacia por 3 a 0 con los goles de Leo Messi y el doblete de Julián Álvarez, la Selección se metió en el partido decisivo de Qatar 2022 y espera por el rival que saldrá entre Marruecos o Francia en el duelo de semifinales de este miércoles en el Estadio Al-Bayt.

En el ya disputado y que tuvo a la Scaloneta como victorioso en Lusail, la locura argentina fue total y más aún luego de la apertura del marcador desde los doce pasos con el penal que le cometieron a Álvarez y que Messi transformó en el gol inaugural de las semifinales.

Sin embargo, y pese a que fue un claro penal del arquero Dominik Livakovic donde le impidió seguir la jugada a la Araña, el capitán croata Luka Modric salió a criticar el arbitraje del italiano Daniele Orsato, donde sin pelos en la lengua soltó: "Estábamos bien hasta el penal, que para mi no fue. No suelo hablar de los árbitros, pero hoy es imposible no hacerlo. Es de los peores que conozco y no lo digo sólo por hoy porque me dirigió antes, es un desastre. A pesar de eso, enhorabuena Argentina".

Así, una vez más se puso en tela de juicio una dirección arbitral en un partido de Argentina, algo que en este Mundial se volvió una constante, y quien salió a defender esto para la Albiceleste fue Rodrigo De Paul. Sin filtro, RDP arremetió contra los dichos del crack croata.

"Yo lo conozco al árbitro, me dirigió infinitas veces en Italia. Considero que dirigió bien, pero cada uno dirá lo que quiera, él tendrá sus razones y nosotros estamos felices de lo que logramos", expresó el 7 bravo de la Selección Argentina. Bien clarito.