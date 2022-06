En el mundo River, constantemente, las noticias están a la orden del día. Y los hinchas quieren estar al tanto de todo para no perderse de nada. A lo largo de las últimas horas, Marcelo Gallardo sufrió una pésima noticia respecto a una de las figuras del plantel, mientras aguarda por el arribo de los refuerzos.

Lo quieren ya mismo: El presidente del Manchester City habló sobre Julián Álvarez

Mientras Julián Álvarez se prepara para lo que será la primera edición de la Copa de Campeones Conmebol - UEFA, más conocida como la Finalissima, a solo unos cientos de kilómetros de Londres se preparan para recibirlo con los brazos abiertos luego del 7 de julio cuando Manchester City active la cláusula de repesca.

¡Se definió! Juanfer Quintero le dio una excelente noticia a River

Para retornar a River, Quintero llegó a préstamo desde Shenzhen FC, que le colocó una opción de compra que podía ejecutarse a fin de año. Sin embargo, tenía que destrabar una situación que le impedía poder volver a ponerse la camiseta del conjunto liderado por Marcelo Gallardo. Y ahora, lo consiguió.

River tiene competencia: es rival directo en la Libertadores y quiere arrebatarle un refuerzo a Gallardo

Con la salida de Julián Álvarez, en el cuerpo técnico de River están con la urgencia de contratar a un delantero de extrema jerarquía. Por eso mismo, apuntaron los cañones a Miguel Ángel Borja y Valentín Castellanos. Y si bien todavía no hay nada dicho, avanzarían por uno de ellos.

Entre la danza de nombres, revelaron quienes son los dos delanteros que quiere Gallardo para River

Con tantos nombres en carpeta, el periodista Javier Gil Navarro confesó quiénes son los dos atacantes que pretende sobre el resto el entrenador millonario para reforzar esa zona del campo.

¡Qué sal, Muñeco! Un nuevo lesionado en River antes del debut

El panorama no es el mejor para el Muñeco, ya que no cuenta con cinco de sus principales figuras para el debut en el campeonato a causa de la fecha FIFA y las citaciones internacionales. Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, David Martínez y Nicolás De La Cruz no estarán disponibles para jugar contra el Halcón y, como si fuera poco, hay una nueva lesión que encendió las alarmas en el River Camp.

El jugador de la Selección que enloqueció a los hinchas de River: "Me encantaría volver"

Preparado para la que será la Finalissima ante Italia, el hombre de la Scaloneta que seguramente será titular declaró su intención de jugar en el Millonario y los hinchas ya se ilusionan con volver a tenerlo.

Una de las mayores promesas de River jugará a préstamo en otro equipo de la Liga Profesional

Buscando sumar minutos en Primera División, uno de los grandes jugadores que tiene la Reserva del Millonario pasará a formar parte de un plantel que luchará por la permanencia.

¿Qué le falta a River para cerrar la llegada de Borja?

Julián Álvarez dejará un hueco complejo de rellenar en el esquema de River. Por eso, Marcelo Gallardo ya se mueve en conjunto con toda la Comisión Directiva del Millonario para intentar reemplazar a la joyita que se llevará el Manchester City. Miguel Borja es uno de los grandes apuntados y en esta nota te contamos todos los detalles de una negociación que aún está en pañales.