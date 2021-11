Santiago Ascacíbar levantó mucho su juego en el Hertha Berlín, equipo que milita en la Bundesliga, y en la previa del Derby local se tomó unos minutos para charlar con algunos medios nacionales y Bolavip Argentina en exclusiva donde analizó el presente del fútbol argentino con una frase que sorprende a más de uno.

El volante ex Estudiantes de La Plata reconoció que los alemanes "no conocen tanto a Gallardo o a River" porque no consumen mucho fútbol argentino. Algo que no sucede con el resto de los jugadores europeos que pisan la Bundesliga: "Los que vienen de España o Italia conocen más. Siempre es River o Boca, pero algo saben", comentó.

Igualmente, y pese a que el Muñeco no rebote tanto en la agenda futbolera alemana, Santiago Ascacíbar reconoció en esta charla en la que Bolavip Argentina que "River está a la altura de un equipo europeo". Además, destacó que el nivel actual del Millonario: "Parece un equipo que está junto hace 20 años".

Finalmente, y hablando de la actual Liga Profesional de Fútbol, Ascacíbar analizó el torneo y adelantó quien será el campeón: "Pienso que River va a ganar el torneo. Por el fútbol que muestra y lo bien que lo hace", comentó mientras comentaba que siempre que puede sigue a Estudiantes y sus partidos.