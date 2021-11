Son horas de extrema felicidad en el mundo River. Después de consagrarse en la Liga Profesional, torneo que no conseguían hace más de 7 años, a los directivos les queda un único objetivo: lograr la continuidad de Marcelo Daniel Gallardo.

A pesar de que el mercado de pases será vital para poder retener al entrenador más ganador de la historia del Millonario, a menos de una semana para las elecciones en la entidad de Núñez, los candidatos hacen hasta lo imposible para convencer al Muñeco.

"Él es muy respetuoso con los procesos deportivos y lo que él siempre nos dijo a nosotros, que en algún punto fue un punto de conflicto cuando en medio de la competencia se ejerció una cláusula de rescisión o se vendió un jugador, es que no hay que alterar el período de competencia. Por eso él fue muy claro siempre en decir que se replantea su futuro en River cuando termine el período de competencia. Por eso todo lo que él nos pueda ir expresando ahora se va a terminar ratificando o no cuando sea el momento de él de hablar", manifestó Jorge Brito, candidato a presidente del Millonario por el oficialismo, además de que sostuvo que, por el momento, no poseen un plan B en el caso de que el Muñeco tome la decisión que ningún fanático riverplatense espera.

Mediante la extensa charla con TNT Sports, aseguró que están pensando en la renovación de Gallardo y fue clarito, porque también sabe que existe la chance de que no puedan retenerlo: "Tenemos toda la confianza desde la dirigencia para convencerlo, hacer lo posible para convencerlo de que renueve su contrato, pero también ser consciente de que ese día va a llegar. Y para que las instituciones puedan trascender en el tiempo tenemos que ir más allá de las personas", indicó.

El contrato de Marcelo Gallardo finalizará el próximo 31 de diciembre y, mientras mantiene charlas con la AUF para que asuma en la Selección de Uruguay, también figura en los planes de Manchester United para ocupar el puesto que Ole Gunnar Solskjær dejó vacanta tras ser despedido.