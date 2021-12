Marcelo Gallardo arma su plantel para 2022 y un ex Boca, que tuvo un gran campeonato, se ofreció para llegar. ¿Lo llama el Muñeco?

El 2021 terminó de la mejor manera para River: campeonato, continuidad de Marcelo Gallardo y fiesta del 9/12. Ahora, el Millonario ya planifica su 2022 y el Muñeco diagrama su plantel. Y en medio de rumores y posibles ventas, un ex Boca, de buen nivel durante el año, aseguró que le encantaría llegar al club de Núñez. ¿Lo irán a buscar?

Mantener a Julián Álvarez es hoy la prioridad uno para el mundo River. Gallardo y los hinchas del Millo saben de la importancia del punta surgido en el club e intentarán retenerlo. Luego, el DT comenzará con los pedidos a la Comisión Directiva para la próxima temporada.

Jugó en Boca e insiste con su deseo de llegar a River: "Sería un orgullo"

Kevin Mac Allister, ex Boca que hoy es muy importante en Argentinos Juniors, no dudó ante una posibilidad de llegar al Millonario: "Si a uno lo llama un club como River seria muy difícil decirle que no. Son los mejores en todo sentido. Seria un orgullo pertenecer al club".

Además, en diálogo con AM590, llenó de elogios al equipo de Gallardo: "Uno cuando ve a los jugadores de River trata de copiarlos. Me toco enfrentarlos muchas veces este ultimo tiempo. Hoy en día son los mejores".

Por otra parte, vale destacar que al lateral derecho lo buscan Racing y algunos equipos de la MLS. Por sus dichos, River tiene prioridad. ¿Levantará el teléfono Napoleón? A esperar...