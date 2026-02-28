Acuerdo total entre River y Eduardo Coudet: cuándo debuta, cómo es el contrato y cuál será su cuerpo técnico

Es un hecho: Eduardo Coudet será el reemplazante de Marcelo Gallardo como director técnico de River Plate. Tal como adelantó BOLAVIP el martes pasado, el Chacho fue el elegido por la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo para tomar la posta luego de la salida del Muñeco. De hecho, existe un acuerdo total entre las partes.

Este viernes, Coudet dirigió por última vez a Deportivo Alavés. Sucedió en el marco de la Fecha 26 de La Liga de España, en un partido que los suyos terminaron perdiendo por 2-0 como visitantes de Levante. Ya se despidió en el propio combinado ibérico y tiene todo arreglado para desembarcar en Núñez de manera inminente.

El próximo miércoles, Coudet, de 51 años de edad y pasado también dirigiendo a Rosario Central, Xolos de Tijuana, Racing Club, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro, emprenderá su viaje rumbo a Buenos Aires para incorporarse a la institución Millonaria, donde tuvo dos pasos durante su etapa como futbolista.

Según pudo saber BOLAVIP, Coudet firmará un contrato con River hasta diciembre de 2027. Es decir, por dos temporadas. De todas maneras, se analiza la posibilidad de que se añada una cláusula para extender el vínculo entre el Chacho y los de Núñez por un año más, hasta fines de 2028. Es algo que se resolverá en las próximas horas.

Eduardo Coudet será el nuevo técnico de River. (Foto: Getty)

Tal como se esperaba, Coudet tendrá a Patricio Graff y Carlos Fernández como ayudantes de campo. Por otra parte, Octavio Manera y Giudo Cretari oficiarán de preparadores físicos durante la permanencia del Chacho en River. En cuanto a Marcelo Barovero, la idea es que continúe como entrenador de arqueros, pero deberá tener el visto bueno del nuevo DT.

Cuándo debutará Coudet como técnico de River

El próximo lunes, River visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. En ese cotejo, Marcelo Escudero llevará adelante un nuevo interinato. Por ende, Eduardo Coudet debutaría como entrenador Millonario en la próxima presentación de carácter oficial.

Si se levanta el paro dispuesto por la Liga Profesional de Fútbol, Coudet debutará contra Atlético Tucumán en el Estadio Monumental de Núñez. Por el contrario, si se mantiene la medida de fuerza, el Chacho recién podrá presentarse en su nuevo cargo el miércoles 11 de marzo, cuando River visite a Huracán por la Fecha 10 del certamen doméstico.

Los números de Coudet como DT

Hace 11 años que Coudet comenzó a dirigir, dando sus primeros pasos en Rosario Central. También estuvo en Racing Club, donde fue campeón en dos oportunidades, y el resto de su carrera se centró en el exterior: Xolos de Tijuana, SC Internacional (en dos ocasiones), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Deportivo Alavés son los clubes donde también dirigió.

Desde el momento en el que colgó los botines y se paró al lado de la línea de cal, el estratega de 51 años dirigió 460 partidos, de los que ganó 207 juegos, empató 123 y perdió 130.

Los clubes en donde dirigió Eduardo Coudet