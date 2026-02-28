Tras cerrar la llegada del Chacho Coudet, River cambió el rol de Leonardo Ponzio en el club

Las últimas horas fueron movidas en River. Tras la renuncia de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo, la dirigencia ya cerró la llegada de Eduardo Coudet para que sea su reemplazante, y al mismo tiempo, también realizaron cambios dentro de la estructura del fútbol.

Una de estas modificaciones está relacionada al rol que cumple Leonardo Ponzio en el club. El ex mediocampista, que en primera instancia trabajó como manager junto a Enzo Francescoli, se encontraba trabajando como nexo entre las divisiones inferiores y la reserva y ahora tendrá una nueva función.

Es que, ahora el ‘León’ volverá a integrar la secretaría técnica de la institución, por lo que trabajará cerca del plantel profesional y volverá a tener funciones similares a las que tuvo junto a Francescoli en la búsqueda de refuerzos para el equipo que desde la próxima semana será dirigido por Coudet.

Cabe destacar que este no será el único cambio que pensó la dirigencia de River. Además de esto, Mariano Bernao no continuará trabajando como Gerente de Fútbol y ya tienen en carpeta distintos nombres para reemplazarlo, con el fin de que asuma sus funciones en el corto plazo.

En este sentido, el primer apuntado es Santiago Solari, quien actualmente se encuentra como Director Deportivo del Real Madrid. Por el momento, iniciaron las primeras conversaciones informales para saber su situación y si está dispuesto a marcharse del Merengue.

Coudet asumiría en River la próxima semana

Cerrado el acuerdo contractual con el ‘Chacho’, quien firmaría su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027 con la institución, todo indica que el entrenador rescindirá su contrato con Alavés en los próximos días, ya que la intención es que el próximo miércoles emprenda viaje rumbo a Argentina.

Una vez llegado al país, tendrá una semana para trabajar junto al plantel. Su debut podría darse el jueves 12 de marzo, cuando por la fecha 10 del Torneo Apertura, el Millonario visitará a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

