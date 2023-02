El camino tras dejar de jugar el fútbol es duro para cualquier futbolista que se dedicó de manera profesional durante tantos años de su vida, tal como lo explica el ex defensor Leonardo Talamonti, quien jugó en River con Marcelo Gallardo y tuvo pasos por la Serie A. "El fútbol te entierra. Terminás de jugar y el mundo se olvidó de vos", dijo en diálogo con La Nación.

Rosario Central, Lazio, River, Atalanta, Sportivo Belgrano, Atlanta y Platense, son los equipos por los cuales pasó el Oveja durante sus 16 años de carrera, debutando en el equipo de Arroyito, al cual volvió para ascender en 2013. Hoy, alejado de las canchas, tiene una ferretería en Álvarez su pueblo natal.

"Hace cinco años que estoy a cargo. Abro el local a las 7.30 y cierro a las 19.30. Estoy todo el día adentro. Me gusta mucho el rubro, el hecho de interactuar con la gente del otro lado del mostrador, asesorarlos, me apasiona", comentó al respecto.

Con Marcelo Gallardo, llegó a compartir plantel en River, durante su paso en la temporada 2005/06, en la que jugó 32 partidos y marcó dos goles, aunque no ganó títulos ni pudo mostrar su mejor versión. Además, no guarda un buen recuerdo de su paso por el club de Nuñez debido a las críticas del "periodismo porteño".

Tras jugar en River, llegó a Atalanta, en donde fue capitán, para luego volver a su querido Rosario Central, que estaba en el Nacional B. "Sentí que era el momento. Tenía 29 años y una carrera detrás. Mi familia y mis amigos me decían: '¿Cómo vas a volver al país que es un quilombo?'. Pero fui en contra de todos. Después, el contexto me generó un estrés enorme, un desgaste en la cabeza que no me permitía jugar. Tuve muchas lesiones, desgarros, fue bastante difícil. Nunca me sentí parte del ascenso a Primera", disparó.

Luego, finalizó su carrera con pasos por Sportivo Belgrano, Atlanta y Platense, para volverse a su lugar de origen, con la satisfacción de "dar mucho en cada equipo que jugó", dedicándose a un nuevo rubro, aunque sin dejar el fútbol, ya que supo entrenar a chicos de 12 años en Unión de Álvarez.