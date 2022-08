Tras su retiro en diciembre del 2021, Leonardo Ponzio se mantuvo cerca de River mediante algunas reuniones con la dirigencia o con visitas al plantel. Sin embargo, llegó el momento de volver a su casa para el último adiós y por esto se viene el partido homenaje al número 23. A un jugador que estuvo en las peores y en las mejores paginas del club.

Recuperándose de una rotura de ligamentos, Ponzio anunció oficialmente que el 21 de septiembre se llevará a cabo su partido homenaje repleto de grandes campeones y figuras del fútbol argentino. Para el mismo se venderán las 72 localidades disponibles o se podrá ver por la plataforma de Star+.

Un encuentro que tendrá absolutamente de todo y para el cual, según contó el propio Ponzio en este jueves, se espera la presencia de los campeones de la Libertadores 2015 y 2018. Jugadores muy importantes en la historia de River que seguramente serán ovacionados por todo el estadio.

Sin embargo, vale destacar que muchos jugadores de la Libertadores 2018 no podrán asistir por estar en la Selección Argentina. Huecos que serán tapados por varias figuras que pasaron por River o que compartieron carrera con Ponzio: Maxi Rodriguez, Mauro Rosales, Diego y Gabriel Milito, Danilo Gerlo, Belluschi, Nacho Scocco, Abreu o Ferrari son algunos de los invitados.

El encuentro, que se espera sea dirigido por Almeyda y Gallardo, también contará con la presencia de varias figuras del pasado Millonario como Ortega, Francescoli, el Beto Alonso y se espera que pueda asistir David Trezeguet; una de las figuras del ascenso que tuvo River en 2011.

Además de esta presentación, el ex capitán del Millonario habló sobre su nueva vida fuera del fútbol y destacó que extraña el día a día en el club: "Después de tanta exigencia, cuando te sacas esa presión que tenía River, lo que uno extraña es ir a entrenar con los compañeros", comentó durante una charla con ESPN.

24

Un sentimiento que tiene que ver con un sentimiento y sentido de pertenencia que se genera "con todo lo vivido anteriormente" y que no lo llevaba a pensar en por que no jugaba durante su última etapa. Motivo que, según confesó, lo llevó a Gallardo a nombrarlo capitán "porque no me iba a ir nunca".

Finalmente, Ponzio tocó el tema del sentimiento que tiene por el Millonario y destacó que "nunca" soñó esto que vivirá y hasta se animó a elegir uno de los partidos más importantes de su carrera: "el del ascenso está entre los tres primeros, sin dudas", soltó. Una respuesta que deja lugar a dos finales muy importantes de su ciclo.