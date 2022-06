Este domingo, en el último turno, River dará su primer paso en la defensa del título correspondiente a la Liga Profesional. Los dirigidos por Marcelo Gallardo visitarán el estadio Norberto Tomaghello, donde enfrentarán al difícil Defensa y Justicia que comanda Sebastián Beccacece, y lo hará con varias ausencias.

Cuando fue el momento de que los de Núñez retomaran los entrenamientos, el entrenador no pudo contar con los convocados a las diferentes selecciones sudamericanas, como son los casos de Franco Armani, Paulo Díaz, David Martínez, Nicolás De la Cruz y Julián Álvarez, además de los lesionados Felipe Peña Biafore (ya está recuperado de la rotura de ligamento cruzado), Milton Casco, Juan Fernando Quintero, Matías Suárez y Robert Rojas.

Más allá de que es una complicación para el DT, afrontará el encuentro frente al Halcón con lo mejor que tiene disponible, y hará algunas variantes que denotan inconformidades en Gallardo, como es el caso de Andrés Herrera. El ex San Lorenzo no pudo ganarle el mano a mano a Emanuel Mammana y será el ex Zenit quien inicie en el lateral derecho.

Pese a que el esquema táctico estuvo en duda, el Muñeco saldrá a la cancha con el sistema que utilizó en el primer semestre del año: 4-1-4-1. De esta manera, los titulares en Florencio Varela serán Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco y Braian Romero.