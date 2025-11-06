Con cambios en todas las líneas, Marcelo Gallardo define la formación de River para enfrentar a Boca

River se juega el año ante Boca. Luego de caer en picada tras quedar eliminado en la Copa Libertadores, los de Marcelo Gallardo saben que una victoria en La Bombonera será determinante para asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, además representaría encaminar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual. Por otro lado, sería un envión anímico fundamental para el tramo final del año.

El equipo no respondió en los últimos partidos, pero un Supreclásico es un partido aparte y los jugadores lo saben. En River decidieron anunciar la renovación del contrato de Marcelo Gallardo por un año más con el fin de alejar los rumores que indicaban que una caída ante Boca y la no clasificación a la Libertadores 2026 podían marcar su fin de ciclo.

Respecto al plantel, durante la semana fueron exigidos Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. El lateral respondió mejor que el delantero y todo indica que se meterá en el once inicial. Quien se sumará a la lista de ausentes, en la que están Driussi y Pezzella, es Facundo Colidio, que el pasado domingo se retiró lesionado en la caída ante Gimnasia.

Gonzalo Montiel volvería a la titularidad. (Foto: Getty).

¿Cómo formaría River contra Boca?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once de River para visitar a Boca el próximo domingo a partir de las 16.30 horas sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

¿Cuándo, dónde, a qué hora se juega el Superclásico y dónde verlo por TV?

El Superclásico entre River y Boca por la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará el domingo 9 de noviembre a partir de las 16.30 horas en La Bombonera. Nicolás Ramírez será el árbitro del encuentro, que es el mismo que dirigió los últimos dos Superclásicos en los que salió victorioso el Millonario. El duelo podrá verse en vivo a través de ESPN Premium y TNT Sports.

Publicidad

Publicidad

ver también El anuncio de Chiqui Tapia que celebraron Boca y River en la previa del Superclásico: “Hablamos con Scaloni”

DATOS CLAVE