El anuncio de Chiqui Tapia que celebraron Boca y River en la previa del Superclásico: “Hablamos con Scaloni”

Durante la conferencia de prensa que ofició de antesala del Superclásico que Boca y River disputarán este domingo desde las 16.30 en La Bombonera, Claudio Tapia confirmó que en la Selección no habrá convocados de los equipos del fútbol argentino que se jueguen cosas importantes el fin de semana.

“Hablamos con Scaloni, nuestro técnico, la posibilidad de que no sean convocados los jugadores del fútbol argentino de los equipos que el domingo tengan posibilidades o definan situaciones deportivas, para darles la oportunidad de que los tengan”, expresó el presidente de AFA.

De esta manera, ni Leandro Paredes por el lado de Boca; ni Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, ni Lautaro Rivero, que había sido citado por primera vez en octubre, tendrán que dejar sus clubes para reportar con la Selección Argentina en España.

El presidente de AFA destacó además la previsibilidad con que se diagramó el calendario de competencias este año, para favorecer a los equipos que compitieron en torneos internacionales, y que esa misma prioridad quisieron darle a los clubes sobre el final del presente Torneo Clausura, lo que motivó el pedido especial a Scaloni.

“Es darle la importancia que tiene que tener el fútbol argentino. Seguramente va a representar mucho, porque todos queremos que el próximo año tengamos la mayor representatividad y que compitamos de la mejor manera, tanto sea en la Sudamericana como en la Libertadores”, se justificó Tapia.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Ahora queremos acompañar a los clubes que están definiendo situaciones deportivas y entendemos que para el fútbol argentino tener la representatividad que tanto queremos tener a nivel sudamericano es importante, por eso damos prioridad para la convocatoria los resultados deportivos que se den este fin de semana”.

¿Cuál será el cronograma de la Selección Argentina en la Fecha FIFA?

La Selección Argentina iniciará su campamento de entrenamiento en Alicante desde el lunes 10 de noviembre, un día después de la disputa del Superclásico, y luego viajará a Luanda para disputar su único partido amistoso, ante Angola el viernes 14.

ver también Tras renovar con River, Marcelo Gallardo le envió una tajante advertencia a Boca de cara al Superclásico

Luego de dicho encuentro, el grupo de futbolistas convocados regresará a España para continuar trabajando junto al cuerpo técnico hasta el martes 18, fecha en la que quedarán liberados para volver a reportar con sus respectivos clubes.

Publicidad

Publicidad

En Síntesis