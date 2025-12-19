Es tendencia:
River Plate

River presentó a Fausto Vera como refuerzo: los detalles de la operación

El volante de 25 años llega proveniente de Atlético Mineiro y estará a disposición de Gallardo para el inicio de la pretemporada.

Por Bruno Carbajo

Fausto Vera puso la firma como jugador de River junto a Stefano Di Carlo.
Fausto Vera puso la firma como jugador de River junto a Stefano Di Carlo.

La espera terminó y la primera cara nueva del River 2026 ya es una realidad confirmada. A través de sus redes sociales oficiales, el Millonario presentó formalmente a Fausto Vera como el primer refuerzo para el plantel de Marcelo Gallardo de cara a 2026. Así, el Muñeco, ya tiene a uno de sus deseos para el comienzo de la pretemporada.

El mediocampista selló su vínculo con el Club. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del Club“, escribió la institución en un comunicado oficial de su página web. Minutos más tarde, realizó otro posteo adjuntando una imagen del jugador al momento del gancho.

El anuncio de la primera incorporación de la gestión Di Carlo llega horas más tarde de haber superado con éxito la revisión médica y estampar la firma que lo une con el club por los próximos 12 meses. La operación se cerró en un préstamo con un cargo de 500.000 dólares, que incluye una opción de compra de 4 millones de dólares por el 100% de la ficha.

Con su llegada al Millonario confirmada, el flamante refuerzo se pondrá a disposición del cuerpo técnico de inmediato. Cabe recordar que Gallardo citó al plantel para retomar los trabajos este mismo 20 de diciembre, con el objetivo de realizar una primera etapa de pretemporada y llegar afilado al inicio del 2026.

De borrado por Sampaoli a la confianza del Muñeco

La llegada de Vera se gestó a partir de una oportunidad de mercado. Si bien el ex Argentinos Juniors venía sumando rodaje en el Galo, disputando 32 partidos y marcando un gol, el desembarco de Jorge Sampaoli en el banco del conjunto brasileño cambió su panorama. El ex técnico de la Selección Argentina le comunicó que no sería prioridad y que correría de atrás en la consideración, lo que motivó al jugador a buscar una salida para recuperar protagonismo.

Vera viene de un año intenso en el que su equipo fue finalista de la Copa Sudamericana y terminó undécimo en el Brasileirao. Ahora, el desafío es recuperar su mejor versión bajo el ala de Gallardo.

Datos clave

  • Fausto Vera llega a préstamo por 500.000 dólares con opción de 4 millones.
  • Marcelo Gallardo inicia la pretemporada el 20 de diciembre con el nuevo refuerzo.
  • Jorge Sampaoli descartó al volante tras 32 partidos y un gol en Brasil.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

