La dura derrota de River frente a Vélez en el José Amalfitani dejó mucha tela para cortar. A la vista está que caló hondo en la crisis deportiva que atraviesa el Millonario, pero la noche en el Amalfitani no solo dejó el cimbronazo de un Marcelo Gallardo analizando su continuidad. Y es que, entre la tensión del resultado y el flojo nivel colectivo, una secuencia captada reveló la faceta más intensa del entrenador, quien focalizó sus -¿últimas?- exigencias en la figura de Facundo Colidio.

El temperamento del director técnico a lo largo del encuentro fue un fiel termómetro de lo que su equipo transmitió en el campo de juego. Durante el primer tiempo sumamente apático, a Gallardo se lo notó estático. Sin embargo, en el complemento la historia dio un giro radical. Ante la leve reacción de sus jugadores, el DT sacó a relucir su versión más efusiva, mostrándose a pura intensidad, gesticulando y repartiendo indicaciones.

Bajo ese contexto, una cámara alternativa de ESPN captó que, dentro de esa catarta de indicaciones, Facundo Colidio estuvo entre los apuntados. El delantero volvió a tener un flojo rendimiento que prolongó sequía goleadora y su bajo nivel individual. Pero Gallardo no dejó de exigirle.

En una primera acción donde el atacante no logró conectar la pelota, la cámara tomó al Muñeco reclamando atención: “Vamos Facundo, anticipate, dale“. Pero el clímax llegó sobre el epílogo del partido. Con River sin más cambios y Colidio fatigado, el entrenador le lanzó un pedido desesperado. “Dale con el corazón”, le imploró el Muñeco.

El enojo final por una mala decisión

De todas formas, la insistencia del DT no terminó ahí. Cerca del final del partido, otra toma de ESPN registró la furia de Gallardo tras una jugada desperdiciada por Colidio en el área rival. Colidio recibió una gran habilitación de Sebastián Driussi y quedó en posición de remate, pero intentó devolver la pared y el pase fue interceptado. Totalmente ofuscado por la chance desperdiciada, el entrenador estalló de bronca y se lo vio repitiendo a los gritos: “¡Pegale al arco!“.

Esta exposición de Gallardo con Colidio no solo marca la urgencia de River por encontrar respuestas en sus delanteros, sino que también expone la falta de confianza de un jugador que, en 2025, supo ser importante, pero que hoy camina por la cornisa de la titularidad.

