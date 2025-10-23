Driussi o Colidio, la duda de Gallardo en River para enfrentar a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

River tiene una oportunidad inmejorable para dejar atrás definitivamente las derrotas sufridas en el último mes. Si bien el pasado sábado superó 2 a 0 a Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura, el próximo viernes se verá las caras con Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina, el duelo comenzará a partir de las 22.10 horas y se jugará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo recuperará a dos jugadores importantes que fueron baja por lesión, se trata de Enzo Pérez y Marcos Acuña. Por otro lado, Lautaro Rivero -que se retiró con molestias ante Talleres- también será de la partida ante la Lepra.

Gallardo y una duda en ataque

Si bien todavía no definió el once, Marcelo Gallardo tiene dos alternativas para acompañar a Maximiliano Salas en el ataque, se trata de Facundo Colidio -de buen ingreso ante Talleres- y Sebastián Driussi, que hace poco regresó de una lesión.

Ante este panorama, la probable formación de River ante Independiente Rivadavia de Mendoza es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. De esta manera, el ex atacante de Tigre le ganaría la pulseada al Gordo.

Facundo Colidio.

Los números de Colidio y Driussi en 2025

Marcelo Gallardo rotó bastante en la ofensiva en lo que va del año. Desde que Maximiliano Salas se ganó la titularidad, mientras que Colidio sumó más tiempo en cancha que Driussi, aunque fue menos efectivo. Desde que inició el año, Facundo Colidio sumó 2748 minutos distribuidos en 43 partidos y marcó 9 goles. Por su parte, Sebastián Driussi acumuló 1839 minutos en 31 encuentros y anotó 10 tantos.

