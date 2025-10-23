Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Driussi o Colidio, la duda de Gallardo en River para enfrentar a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

El Millonario se medirá ante la Lepra mendocina el próximo viernes desde las 22.10 horas por la semifinal del torneo más federal del país.

Por Lautaro Toschi

Facundo Colidio y Sebastián Driussi
© GettyFacundo Colidio y Sebastián Driussi

River tiene una oportunidad inmejorable para dejar atrás definitivamente las derrotas sufridas en el último mes. Si bien el pasado sábado superó 2 a 0 a Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura, el próximo viernes se verá las caras con Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina, el duelo comenzará a partir de las 22.10 horas y se jugará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo recuperará a dos jugadores importantes que fueron baja por lesión, se trata de Enzo Pérez y Marcos Acuña. Por otro lado, Lautaro Rivero -que se retiró con molestias ante Talleres- también será de la partida ante la Lepra.

Gallardo y una duda en ataque

Si bien todavía no definió el once, Marcelo Gallardo tiene dos alternativas para acompañar a Maximiliano Salas en el ataque, se trata de Facundo Colidio -de buen ingreso ante Talleres- y Sebastián Driussi, que hace poco regresó de una lesión.

La fuerte crítica de la Bruja Berti contra 4 jugadores de River: “No marcan la diferencia y no creo que les dé para titulares”

ver también

La fuerte crítica de la Bruja Berti contra 4 jugadores de River: “No marcan la diferencia y no creo que les dé para titulares”

Ante este panorama, la probable formación de River ante Independiente Rivadavia de Mendoza es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. De esta manera, el ex atacante de Tigre le ganaría la pulseada al Gordo.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Los números de Colidio y Driussi en 2025

Marcelo Gallardo rotó bastante en la ofensiva en lo que va del año. Desde que Maximiliano Salas se ganó la titularidad, mientras que Colidio sumó más tiempo en cancha que Driussi, aunque fue menos efectivo. Desde que inició el año, Facundo Colidio sumó 2748 minutos distribuidos en 43 partidos y marcó 9 goles. Por su parte, Sebastián Driussi acumuló 1839 minutos en 31 encuentros y anotó 10 tantos.

Publicidad
Federico Coria habló sobre su fanatismo por River y reveló la “ayuda” de Gallardo en su carrera

ver también

Federico Coria habló sobre su fanatismo por River y reveló la “ayuda” de Gallardo en su carrera

Mientras volvieron algunas críticas para Armani, Bono se refirió nuevamente a su posible llegada a River: “Es un sueño que tengo”

ver también

Mientras volvieron algunas críticas para Armani, Bono se refirió nuevamente a su posible llegada a River: “Es un sueño que tengo”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
River hoy: duda de Gallardo en el ataque, alta médica para dos y convocados al Mundial Sub 17
River Plate

River hoy: duda de Gallardo en el ataque, alta médica para dos y convocados al Mundial Sub 17

Diego Martínez habló maravillas de un jugador de River
Fútbol Argentino

Diego Martínez habló maravillas de un jugador de River

La tierna foto del hijo menor de Marcelo Gallardo con un jugador de River: “Mi favorito”
River Plate

La tierna foto del hijo menor de Marcelo Gallardo con un jugador de River: “Mi favorito”

Boca ultima detalles para visitar a Barracas Central: el reemplazante de Battaglia, el drama de Cavani y el ausente por fiebre
Boca Juniors

Boca ultima detalles para visitar a Barracas Central: el reemplazante de Battaglia, el drama de Cavani y el ausente por fiebre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo