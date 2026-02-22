Adam Bareiro podría debutar en Boca: concentra vs. Gimnasia de Chivilcoy

Son días movidos en Boca y no hay tiempo para esperar a nadie. El Xeneize viene de dejar una pobre imagen en el empate sin goles ante Racing en La Bombonera y los de Claudio Úbeda tienen la chance inmejorable de modificar su andar el próximo martes cuando enfrenten a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Para este encuentro, Bolavip pudo saber en exclusiva que Adam Bareiro integrará la lista de convocados. El club la dará a conocer este domingo por la noche y el próximo lunes será el viaje a Salta, ya que el duelo entre el Xeneize y Gimnasia de Chivilcoy será en el Estadio Padre Martearena.

Luego de la operación de Rodrigo Battaglia, Boca tuvo un cupo para incorporar y lo aprovechó con Adam Bareiro, a quien compró a cambio de 3.5 millones de dólares, de los cuales se repartieron en partes iguales entre Fortaleza y River, que compartían la ficha del futbolista.

El paraguayo llegó al país el pasado viernes, se realizó la revisión médica, estuvo presente en La Bombonera en el empate sin goles ante Racing y el sábado ya fue anunciado oficialmente en las redes sociales del club. El atacante ya tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Úbeda y ahora será convocado para jugar ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La probable formación de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy

Si bien resta la confirmación de Claudio Úbeda, Boca saldría al Padre Martearena para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Adam Bareiro comenzaría en el banco de suplentes y podría tener su estreno pensando en el segundo tiempo.

