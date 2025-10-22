Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

La fuerte crítica de la Bruja Berti contra 4 jugadores de River: “No marcan la diferencia y no creo que les dé para titulares”

El campeón con el Millonario analizó el presente del equipo y cuestionó la continuidad de algunos integrantes del plantel.

Por Agustín Vetere

El plantel de River Plate.
© GettyEl plantel de River Plate.

El triunfo ante Talleres del último fin de semana calmó el mal presente de River Plate. Los comandados por Marcelo Gallardo habían perdido 6 de sus últimos 7 compromisos antes de enfrentar a la T, resultados que lo complicaron en el Torneo Clausura 2025 y la Tabla Anual.

Mientras el plantel intenta enderezar el rumbo para cumplir los objetivos restantes del semestre, las críticas no cesan por parte de los hinchas. Incluso, Sergio Berti, un histórico futbolista que supo representar de gran manera al Millonario, apuntó contra los campeones del mundo del equipo.

En una entrevista con La Página Millonaria, la Bruja criticó el nivel de los cuatro integrantes del plantel que levantaron el trofeo en Qatar 2022: Franco Armani, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella. El mundialista con la Selección Argentina en Francia 1998 dudó incluso de sus capacidades para ser titulares.

“No marcan la diferencia. Tienen el título de campeón del mundo. Es fabuloso que River pueda tener varios en el plantel, pero no creo que con eso les dé para ser titulares o ganar un partido. Vos tenés que entrenar en la semana para poder ganarte el lugar del domingo”, comenzó Berti.

Y se extendió detallando las ventajas que pueden tener por haber conseguido la gloria, pero aclaró hasta dónde eso llega: “Tal vez lográs un poco más de respeto con rivales o algún árbitro que te pueda perdonar una cosa, pero por más que seas campeón del mundo no vas a poder parar a los rivales”.

Berti, crítico también con los campeones de la Libertadores

En la misma línea, el exvolante se refirió a quiénes fueron campeones de América con River en 2015 y 2018, que hoy, en el tramo final de su carrera, no atraviesan el mejor presente.

Publicidad

“La vida pasa para todos. El fútbol también te pasa factura. Ellos son jugadores que sin duda van a quedar en la historia por todo lo que dieron, lo que lograron, lo que ganaron. Es imborrable. Vas a ver la página del 2018 y están esos nombres. Eso no te lo borra nadie”, explicó.

“Pero después también está en cada uno saber cuál es el momento tuyo. Si realmente creés que estás para jugar en River. Pasa por cada jugador saber interpretar sus momentos”, cerró.

Superó a Boca y a Real Madrid: el prestigioso ranking que destacó a las inferiores de River como una de las 3 mejores del mundo

ver también

Superó a Boca y a Real Madrid: el prestigioso ranking que destacó a las inferiores de River como una de las 3 mejores del mundo

Tiene 15 años, puede jugar para tres selecciones y es nuevo refuerzo de River tras su paso por la MLS

ver también

Tiene 15 años, puede jugar para tres selecciones y es nuevo refuerzo de River tras su paso por la MLS

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
El fuerte reclamo de Marcos Rojo tras la derrota de Racing ante Flamengo
Copa Libertadores

El fuerte reclamo de Marcos Rojo tras la derrota de Racing ante Flamengo

La inesperada reacción del Kun Agüero al gol anulado de Racing ante Flamengo
Copa Libertadores

La inesperada reacción del Kun Agüero al gol anulado de Racing ante Flamengo

Cuándo se juega la revancha entre Racing y Flamengo
Copa Libertadores

Cuándo se juega la revancha entre Racing y Flamengo

Basualdo fulminó a Boca por su presente: "Más preocupados en protestar que en jugar"
Boca Juniors

Basualdo fulminó a Boca por su presente: "Más preocupados en protestar que en jugar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo