La fuerte crítica de la Bruja Berti contra 4 jugadores de River: “No marcan la diferencia y no creo que les dé para titulares”

El triunfo ante Talleres del último fin de semana calmó el mal presente de River Plate. Los comandados por Marcelo Gallardo habían perdido 6 de sus últimos 7 compromisos antes de enfrentar a la T, resultados que lo complicaron en el Torneo Clausura 2025 y la Tabla Anual.

Mientras el plantel intenta enderezar el rumbo para cumplir los objetivos restantes del semestre, las críticas no cesan por parte de los hinchas. Incluso, Sergio Berti, un histórico futbolista que supo representar de gran manera al Millonario, apuntó contra los campeones del mundo del equipo.

En una entrevista con La Página Millonaria, la Bruja criticó el nivel de los cuatro integrantes del plantel que levantaron el trofeo en Qatar 2022: Franco Armani, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella. El mundialista con la Selección Argentina en Francia 1998 dudó incluso de sus capacidades para ser titulares.

“No marcan la diferencia. Tienen el título de campeón del mundo. Es fabuloso que River pueda tener varios en el plantel, pero no creo que con eso les dé para ser titulares o ganar un partido. Vos tenés que entrenar en la semana para poder ganarte el lugar del domingo”, comenzó Berti.

Y se extendió detallando las ventajas que pueden tener por haber conseguido la gloria, pero aclaró hasta dónde eso llega: “Tal vez lográs un poco más de respeto con rivales o algún árbitro que te pueda perdonar una cosa, pero por más que seas campeón del mundo no vas a poder parar a los rivales”.

Berti, crítico también con los campeones de la Libertadores

En la misma línea, el exvolante se refirió a quiénes fueron campeones de América con River en 2015 y 2018, que hoy, en el tramo final de su carrera, no atraviesan el mejor presente.

“La vida pasa para todos. El fútbol también te pasa factura. Ellos son jugadores que sin duda van a quedar en la historia por todo lo que dieron, lo que lograron, lo que ganaron. Es imborrable. Vas a ver la página del 2018 y están esos nombres. Eso no te lo borra nadie”, explicó.

“Pero después también está en cada uno saber cuál es el momento tuyo. Si realmente creés que estás para jugar en River. Pasa por cada jugador saber interpretar sus momentos”, cerró.

