A dos semanas de su salida de River, Miguel Borja confirmó que quiere volver al fútbol argentino y no descartó a Boca: “Uno no puede cerrar puertas”

“Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”, se publicó en las redes sociales del Millonario el pasado 28 de noviembre para adelantar la determinación de no renovar el vínculo del colombiano, que finalizaba el próximo 31 de diciembre.

Pasaron dos semanas desde entonces y el delantero de 32 años ya tuvo varias propuestas para dar continuidad a su carrera, tanto en México como en Colombia y la MLS. Más allá de lo que decida para su futuro inmediato, este jueves se encargó de reconocer que le gustaría volver al fútbol argentino e incluso no descartó la posibilidad de jugar en Boca.

“Tengo nacionalidad Argentina y en cualquier momento me voy para allá otra vez. En Argentina yo hice una familia, construí amistades, gente que lloró junto a mí cuando me venía (a Colombia). Eso es algo que llevo en mi corazón porque uno ante todo tiene que ser persona. Hay mucha gente, familias de la fe, de la iglesia, que no querían que me fuera. Me decían ‘¿no hay forma de que cambies de equipo y te quedes en Buenos Aires?’. Y yo les decía, ‘ojalá'”, dijo en diálogo con ESPN.

Y consultado especialmente por si aceptaría una propuesta para defender la camiseta del Xeneize, soltó: “No me pongan en esa. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se reía apenas escuchó. Uno no puede cerrar las puertas o decir de esta agua no beberé. Ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí, para mi familia. La puerta de volver a Argentina quedó abierta y eso es muy bonito”.

Borja también recordó que antes de acordar su arribo a River tuvo contactos con dirigentes de Boca. “Eso fue después de la Copa América que se jugó en pandemia. Yo tenía contrato con Palmeiras y su decisión fue que llegara a Junior (de Barranquilla). Pero sí tuve acercamientos y no se dio por cosas ajenas a lo deportivo”, dijo.

Borja marcó as diferencias entre las gestiones de Gallardo y Demichelis

Miguel Borja llegó a River por pedido de Marcelo Gallardo, pero tuvo su mejor racha goleadora en el lapso en que Martín Demichelis fue el entrenador y volvió a bajar esa cuota de efectividad con la vuelta del Muñeco. En esa comparativa, el colombiano analizó las diferencias entre las dos gestiones.

“Quisiera saber por qué. Lo hablé con Marcelo, lo hablé con Biscay. Hacíamos mucho trabajo para mejorar. Muchas veces el equipo no se encontró, otras veces me quedaba y no las metía. Me hago responsable. Es muy fácil decir con Demichelis sí y con Marcelo no. Yo las tuve con Marcelo y las erraba. Asumo mi responsabilidad y soy autocrítico con mi rol”, reflexionó.

