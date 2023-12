En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la posibilidad de que Claudio ‘Diablito’ Echeverri pueda llegar al FC Barcelona. Las declaraciones de Xavi, entrenador culé, fueron un punto importante en este aspecto, y a raíz de ellos resurgieron los comentarios del juvenil de River, y sus intenciones de vestir la camiseta blaugrana.

En la previa del Mundial Sub 17, en el que Echeverri capitaneó a la Selección Argentina hasta el cuarto puesto, el enganche fue consultado sobre un club donde le gustaría jugar. Su respuesta no dio lugar a ningún tipo de duda: “En el Barcelona, aparte de River”, declaró.

Luego el Diablito matizó y explicó desde donde surge su interés y gusto por el club catalán. Como no podía ser de otra manera, la figura de Lionel Messi es el motivo principal: “Yo soy muy fan de Messi y siempre he mirado cuando jugaba en el Barcelona, así que ya me quedó. Ya me quedó eso desde muy chico.”

Aquellas declaraciones, aparentemente inocentes, hoy fueron levantadas nuevamente por los medios partidarios y los fanáticos del Barcelona en redes sociales, lo cual genera aún mayor expectativa en los culés.

Echeverri, un jugador generacional

Con apenas 17 años, Claudio Echeverri ya hizo su debut oficial con la camiseta de River Plate, y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en debutar con esta camiseta. Si bien todavía no suma en las estadísticas con goles -sí una asistencia-, su estilo de juego y esa osadía que muestra con la Sub 17 también la traslada a la hora de enfrentar jugadores que hasta lo doblan en edad.

Aunque claro, lo más brillante hasta ahora por parte de Echeverri fueron sus actuaciones en el Sudamericano Sub 17 y más precisamente en el último Mundial. Con sus cinco goles y liderazgo del equipo argentino, Echeverri ha llamado la atención de los principales equipos del mundo.

La nueva cláusula que le puso River

Las declaraciones de Xavi fueron “el equipo de scouting está trabajando en ello”, refiriéndose a las posibilidades de que Echeverri se convierta en nuevo futbolista del club. Y en caso de que quieran hacerlo, deberían trabajar rápido.

Hoy Echeverri cuenta con una cláusula de 25 millones de euros, pero la misma se actualizará automáticamente a 30 millones diez días antes del comienzo de la ventana de fichajes de enero. De esta forma, el Barcelona tendría unos cinco días para cerrar la operación antes de que River pueda pedir esa cifra.

Lo cierto es que, en caso de que ambos equipos ya se encuentren negociando, la cifra que el Barcelona pagaría se debería encontrar entre el precio de la cláusula actual y de la actualización que tendrá la próxima semana.

Por lo pronto, Echeverri sigue siendo jugador de River, y parece que luego del Mundial Sub 17 se ha ganado algo más de la confianza de Martín Demichelis, y sumará aún más minutos con el primer equipo.