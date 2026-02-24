El nuevo DT de River podrá sumar dos refuerzos: hasta cuándo tiene tiempo

El pasado domingo, River cayó ante Vélez en Liniers por la sexta fecha del Torneo Apertura. Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se comenzó a rumorear que se iba a tomar unas horas para definir su futuro. El lunes fue de reflexión para el Muñeco y por la noche anunció que el duelo ante Banfield del próximo jueves será el último de esta segunda etapa.
Ante este panorama, los dirigentes ya estaban al tanto de su posible salida y comenzaron a evaluar distintos escenarios, aunque echarlo nunca estuvo entre las alternativas. Hubo una reunión entre la cúpula y surgieron algunos nombres para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien tiene más posibilidades es Eduardo Coudet, que deberá arreglar su salida de Deportivo Alavés.
River puede sumar dos refuerzos
El Millonario tiene la posibilidad de sumar dos incorporaciones pese a que el libro de pases en Argentina esté cerrado. Una de ellas es por la dura lesión que sufrió Juan Carlos Portillo el pasado jueves 12 de febrero ya que la AFA permite incorporar ante una situación así y da 10 días hábiles para hacerlo, por lo que los de Núñez podrán incorporar para cubrir ese cupo hasta el 2 de marzo.
Por otro lado, con la salida a préstamo de Matías Galarza Fonda a Atlanta United, los de Núñez tienen la posibilidad de utilizar un cupo más para incorporar y la fecha límite en este caso es el 10 de marzo. Resta definir quién será el sucesor de Marcelo Gallardo, pero se estima que el que llegue pida reforzar al plantel.
La trayectoria de Coudet como entrenador
- Rosario Central
- Tijuana
- Racing Club
- Inter de Porto Alegre
- Celta de Vigo
- Atlético Mineiro
- Inter de Porto Alegre
- Deportivo Alavés
