85 millones: el derroche que hizo Gallardo en refuerzos desde su vuelta a River

Tanto es el peso específico de Marcelo Gallardo en River que el anuncio de su salida generó conmoción incluso cuando al DT no parecía quedarle otra alternativa para no seguir desgastando el vínculo con los hinchas en un segundo ciclo en el club que se caracterizó por un despilfarro de dinero a lo largo de los diferentes mercados de pases, regresos y despedidas de futbolistas históricos e incumplimiento de los objetivos deportivos trazados.

Los alrededor de 85 millones de dólares que El Millonario se gastó en los últimos cuatro periodos de transferencias para dar con el arribo de 20 refuerzos no son un detalle menor en el balance, especialmente porque en la mayoría de los casos se trató de pedidos específicos del DT y porque este asumió un rol activo en varias de esas negociaciones, casi a nivel dirigencial.

Muy celebrados habían sido los fichajes de los campeones del mundo Germán Pezzella y Marcos Acuña en el primero de los mercados que se desarrolló desde el regreso al club del Muñeco, para los que River desembolsó 10 millones de dólares. También llegaron Fabricio Bustos por poco más de 5 millones y Maximiliano Meza por 2 millones más.

Ya en la previa del Mundial de Clubes en el que Gallardo planteó el objetivo de competir de igual a igual contra cualquier rival y poder superar la fase de grupos como punto de partida, hubo otro fuerte desembolso de dinero para concretar los regresos de Gonzalo Montiel desde Sevilla (5M), Lucas Martínez Quarta desde Fiorentina (7.6M) y Sebastián Driussi desde Austin (10M); además de repatriar a Enzo Pérez como jugador libre.

River pagó 15 millones de dólares por Castaño, que terminó relegado por Gallardo (Getty).

También se hicieron apuestas por futbolistas de buena actualidad, para los que sin embargo era una incógnita determinar cómo iban a asimilar el hecho de vestir una camiseta con el peso específico de la de River, especialmente en tiempos en que la exigencia de ganar títulos ya bajaba con cierta impaciencia desde las tribunas. Llegaron Matías Rojas a préstamo, Gonzalo Tapia libre desde Universidad Católica de Chile y Giuliano Galoppo tras la compra del 60 por ciento del pase a cambio de 2 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Pero el fichaje que sin dudas generó un gran fastidio con el correr del tiempo fue el de Kevin Castaño por 15 millones de dólares desde Krasnodar. El mediocampista colombiano no logró hacerse eje del equipo cuando el DT le dio la confianza plena para hacerlo y terminó siendo relegado con los nuevos fichajes que llegaron para nutrir la mitad de cancha en la previa a este Torneo Apertura: Aníbal Moreno y Fausto Vera.

ver también Gallardo no es más el técnico de River: dirige ante Banfield en el Monumental y se va

Los números que dejó el segundo ciclo de Gallardo en River

En el desglose estadístico de su segundo capítulo, Marcelo Gallardo disputó 85 partidos, cosechó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72 por ciento. Si bien el número parece aceptable en el análisis aislado, la ausencia de títulos y la profundidad de los resultados en el último tramo caló hondo en la gestión: el Muñeco se despide con un River que se convirtió en el equipo que más veces perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, cayendo en 10 oportunidades.

Data clave

Marcelo Gallardo finalizó su segundo ciclo en River Plate con un 53,72% de efectividad .

finalizó su segundo ciclo en River Plate con un . River Plate desembolsó 85 millones de dólares para fichar 20 refuerzos en cuatro mercados.

para fichar en cuatro mercados. El club pagó 15 millones de dólares al Krasnodar por el mediocampista Kevin Castaño.

Publicidad