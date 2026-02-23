Gallardo no es más el técnico de River: dirige ante Banfield en el Monumental y se va

Marcelo Gallardo dejará de ser el técnico de River. El técnico tomó la decisión de ponerle punto final a su segunda etapa como técnico en Núñez, después de una larga mala racha de resultados y de un rendimiento futbolístico que no logró revertir ni con una pretemporada y un mercado de pases en el que buscó renovar el plantel.

“El jueves será mi último partido”, confirmó el propio entrenador en un video que publicó el club después del entrenamiento en el River Camp donde el Muñeco dirigió la práctica y luego tuvo una extensa reunión con el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli.

La derrota del domingo frente a Vélez encadenó la tercera caída consecutiva en el Torneo Apertura y contemplando los últimos 20 partidos oficiales, la estadística es contundente: cinco ganados, dos empatados y 13 perdidos. En el medio, acumuló eliminaciones (Palmeiras lo sacó de la Libertadores; Independiente Rivadavia, de la Copa Argentina; y Racing del campeonato local) y papelones como las derrotas ante Riestra, Sarmiento y Tigre.

Un ciclo de frustraciones, gastos millonarios y malos resultados

La vuelta del Muñeco a River se dio en agosto de 2024 después de que Martín Demichelis no pudiera revertir también una agonía que los dirigentes estiraron dándole una pretemporada y un mercado de pases a un ciclo que ya estaba agotado previamente. Una situación similar que se repitió ahora con Gallardo.

En ese momento fue Jorge Brito quien volvió a llamar al Muñeco para intentar cumplir su cuenta pendiente como presidente de ganar la Copa Libertadores. River hizo un doble mercado de pases tras las incorporaciones que había sumado Demichelis y le dio a Gallardo la chance de sumar más futbolistas: Marcos Acuña y Germán Pezzella volvieron de Europa y compró a Fabricio Bustos y Maximiliano Meza.

Las grandes erogaciones económicas -y los malos rendimientos de esos futbolistas elegidos- fueron un denominador común de este ciclo de Gallardo, sobre todo en 2025, cuando hubo más regresos desde Europa (Montiel y Martínez Quarta), compras extremadamente millonarias (Castaño, Driussi, Salas, Portillo y Galarza Fonda) y llegadas tan inexplicables (Gonzalo Tapia y Matías Rojas) que ya ni están en el plantel.

Durante este proceso, River gastó más de 80 millones de dólares en refuerzos que pidió Gallardo.

¿Quién será el nuevo técnico de River?

Para el jueves ante Banfield todavía estará Gallardo en el banco. El siguiente compromiso será el próximo lunes 2 de marzo, en Mendoza, frente a Independiente Rivadavia. Lo más probable será que Marcelo Escudero se haga cargo del equipo hasta que la CD elija al nuevo entrenador. El Pichi es el actual DT de la Reserva y ya tuvo que hacerse cargo de la Primera por un partido en 2024 (0 a 0 ante Unión) entre la salida de Demichelis y la vuelta de Gallardo.

Escudero, parte del plantel multicampeón de Ramón Díaz a fines de los 90, fue justamente parte del cuerpo técnico del Pelado en su última etapa en River (campeón del Torneo Final 2024). Luego, siguió trabajando con el riojano hasta que regresó a Núñez para dirigir en las Inferiores hasta que le dieron la Reserva.

Claro que su tarea será como técnico interino hasta que haya un sucesor definitivo para Gallardo. El panorama no tiene una clara opción y hay muchos nombres que se mencionan: Eduardo Coudet, Matías Almeyda, Hernán Crespo, Pablo Aimar, Santiago Solari (todos con trabajo actualmente) y Ramón Díaz, el único desocupado hoy.

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 84 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

Esta segunda etapa finaliza sin vueltas olímpicas tras haber disputado dos veces la Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina (sin contar los de este año). Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres, que disputó gracias al campeonato que había conseguido River con Demichelis.

Y otra de las grandes deudas que dejó Gallardo en esta oportunidad fue no haber podido clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que el desafío para el nuevo entrenador será disputar la Copa Sudamericana 2026.

