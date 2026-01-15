Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

¿Facundo Colidio puede irse de River a Brasil en este mercado de pases?

El delantero tiene las puertas abiertas para cambiar de aires y existen versiones que lo colocan en el fútbol brasileño. Los detalles.

Publicado por

Por gabriel casazza

Facundo Colidio, con chances de ir a Brasil.
© Getty/GeminiFacundo Colidio, con chances de ir a Brasil.

El futuro de Facundo Colidio es una verdadera incógnita. El delantero perdió terreno en River y ya corre desde atrás ante las presencias de Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Además, el Millonario, pese a las negativas de Maher Carrizo y Santino Andino, cuenta con el deseo de incorporar un atacante en este mercado de pases.

Por otra parte, las actuaciones del jugador formado en las divisiones inferiores de Boca comenzaron a ser cuestionadas después de un 2025 para el olvido desde lo colectivo y en el que River no pudo cosechar ningún título. En medio de ese panorama, Colidio parece tener el camino allanado para continuar con su carrera lejos de Núñez.

En las últimas semanas, diversas versiones comenzaron a indicar que el jugador de 26 años de edad es seguido muy de cerca desde el fútbol brasileño, donde ya fue sondeado a mediados del año pasado. Inclusive, se habla de un ofrecimiento inminente que rondaría los 12 millones de dólares por la ficha del nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe.

De todos modos, según pudo saber BOLAVIP, por el momento River no recibió ninguna propuesta formal por el también ex futbolista de Inter de Milán, Sint-Truiden de Bélgica y Tigre. Más allá del supuesto interés del país carioca, a las oficinas del Estadio Monumental no llegó ningún comunicado por el propio atacante.

Facundo Colidio con la camiseta de River. (Foto: Getty)

Facundo Colidio con la camiseta de River. (Foto: Getty)

En definitiva, más allá de que todavía no existió una oferta por Colidio, tanto en el cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo como en la directiva encabezada por Stefano Di Carlo ven con buenos ojos la posibilidad de desprenderse del delantero en esta ventana de transferencias. Y hay dos explicaciones realmente contundentes.

Publicidad

En primera instancia, hay que destacar que Colidio cuenta con uno de los salarios más elevados de todo el plantel de River en la actualidad. Esto genera que el Millonario tenga la intención de liberarse de su sueldo para contar con mayores recursos para poder ir por otros potenciales refuerzos en el mercado de pases actual.

Paulo Díaz, cada vez más cerca de irse de River: el monto y el posible destino

ver también

Paulo Díaz, cada vez más cerca de irse de River: el monto y el posible destino

Paralelamente, una jugosa venta por un futbolista que viene siendo discutido también sería extremadamente beneficiosa para aumentar el capital disponible para fichajes. Si River embolsa los 12 millones de dólares mencionados, estará en capacidad de exponer una mayor ambición a la hora de seducir a objetivos de jerarquía.

Las estadísticas de Colidio en River

Desde su desembarco en River en 2023, Facundo Colidio ha acumulado 27 goles y 13 asistencias en 112 partidos oficiales. Por otra parte, fue campeón del Trofeo de Campeones y de la Supercopa Argentina.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Facundo Colidio interesaría en el fútbol brasileño por una cifra de 12 millones de dólares.
  • River confirma que aún no recibió ninguna propuesta formal en sus oficinas.
  • Marcelo Gallardo aprueba su salida para liberar uno de los salarios más elevados.
Publicidad
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Bolivia presenta un inédito estreno para el Repechaje del Mundial 2026
Mundial 2026

Bolivia presenta un inédito estreno para el Repechaje del Mundial 2026

Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey: ¡Minuto a minuto!
Fútbol Internacional

Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey: ¡Minuto a minuto!

Úbeda analiza darle la titularidad a Blondel
Boca Juniors

Úbeda analiza darle la titularidad a Blondel

"Mi inconducta va a ser adentro de la cancha, no afuera"
Fútbol Argentino

"Mi inconducta va a ser adentro de la cancha, no afuera"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo