Negocian por Romaña y buscan un delantero: así sigue el mercado de pases de River tras las negativas de Santino Andino y Maher Carrizo

River continúa trabajando en la pretemporada en Uruguay de cara al último amistoso frente al local Peñarol. Así mismo, la dirigencia sigue en el mercado de pases a la espera de la llegada de refuerzos para completar el plantel comandado por Marcelo Gallardo.

Caídas las negociaciones por Santino Andino, quien se irá a Panathinaikos de Grecia, y por Maher Carrizo, el Millonario busca variantes para reforzar la delantera de cara a la primera parte de la temporada, aunque todavía no hay nombres arriba de la mesa. Además, son optimistas con la llegada de Jhohan Romaña, el defensor de San Lorenzo.

Jhohan Romaña, el más cerca de llegar

El defensor central hace fuerza para llegar a River y es por eso que el club de Núñez reactivó las negociaciones. Tras dos negativas por parte de la dirigencia de San Lorenzo, llegó una tercera oferta de 3 millones de dólares por el 50% de la ficha del futbolista.

Con el correr de la semana, en el Millonario esperan que la negociación llegue a buen puerto y de esta manera sumar al futbolista de 27 años para que pueda estar presente en el inicio de la temporada oficial, programado para el sábado 24 de enero ante Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura.

Dos defensores podrían irse

Sin lugar en la consideración de Marcelo Gallardo, Sebastián Boselli está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Getafe de España, equipo que se desempeña en LaLiga, ya que ofrecieron 1,5 millones de dólares por el 50% de la ficha. En los próximos días podría viajar al viejo continente para sumarse a su nuevo equipo.

Por otro lado, Paulo Díaz está próximo a armar las valijas. El defensor central chileno no es tenido en cuenta por Gallardo, quedó fuera del banco de suplentes en el primer amistoso frente a Millonarios y es por eso que ante una buena oferta se marchará tras siete años en la institución.

Sebastián Villa, prácticamente descartado

El delantero colombiano volvió a hablar sobre la posibilidad de llegar al club de Núñez y se mostró interesado en ser dirigido por Marcelo Gallardo. A pesar de esto, la situación no es fácil debido al alto costo que le puso Independiente Rivadavia de Mendoza, el club dueño de su pase.

Daniel Vila, presidente de la institución, también se refirió a esta situación y explicó que desde River lo llamaron, pero luego de poner el precio de 12 millones de dólares por su ficha, no volvió a tener contacto con Stefano Di Carlo.