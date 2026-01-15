Driussi no le quitó mérito a la presencia de River en la Sudamericana y la comparó con la Libertadores: “La exigencia es la misma”

River se prepara para un año muy extenso, que tendrá muchísima competitividad, y también un gran parate por lo que será la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entre junio y julio próximo. Pero el gran objetivo que tendrá la institución será volver a conquistar el continente, donde disputarán la Copa Sudamericana.

Para acceder a la Copa Libertadores, a los comandados por Marcelo Gallardo les “convenía” que Boca fuera campeón del Torneo Clausura, que finalmente quedó en manos de Estudiantes de La Plata. Por eso mismo, tendrá que ir detrás del segundo torneo en orden de importancia a nivel continental. Y así lo palpitó Sebastián Driussi.

“La exigencia es la misma sin Libertadores. Hay que darle la misma importancia a la Sudamericana, trataremos de hacer lo mejor posible y cumplir los objetivos a fin de año”, exclamó el delantero con pasado en Austin y Zenit, en rueda de prensa, desde Punta del Este, donde llevan adelante la pretemporada.

Por otra parte, el nacido en San Justo, de 29 años, analizó lo que fue el 2025 del Millonario y cómo se preparan para la competencia de este año: “Fue difícil en todo sentido. Tratamos de olvidarlo y empezar un 2026 positivo, planificar los objetivos de este año y tratar de conseguirlos”, soltó.

Tweet placeholder

¿A River le falta gente en ataque?

En medio de su contacto con los medios de comunicación, Sebastián Driussi fue consultado por el mercado de pases, ya que River solamente adquirió a Fausto Vera y Aníbal Moreno. Y si bien no tenía continuidad, perdió peso ofensivo con la salida de Miguel Borja.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Facundo Colidio puede irse de River a Brasil en este mercado de pases?

ver también El pase de Romaña a River, cerca de colapsar: el jugador que entraría en escena ante este panorama

“Todos los jugadores son bienvenidos a River, yo no soy el encargado de decir si necesitamos delanteros“, enfatizó el Gordo, quien también se refirió a su físico, ya que en 2025 padeció muchísimas complicaciones que lo alejaron de las canchas: “Me siento bien y es muy positivo para mí. Por las lesiones fue un año difícil, pero trato de tomar la pretemporada de la mejor manera”, reveló.

DATOS CLAVES