River Plate

Driussi no le quitó mérito a la presencia de River en la Sudamericana y la comparó con la Libertadores: “La exigencia es la misma”

El delantero nacido en San Justo palpitó lo que será el arduo año que tendrá River, donde disputará la Copa Sudamericana.

Por Julián Mazzara

Sebastián Driussi habló en medio de la pretemporada.
River se prepara para un año muy extenso, que tendrá muchísima competitividad, y también un gran parate por lo que será la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entre junio y julio próximo. Pero el gran objetivo que tendrá la institución será volver a conquistar el continente, donde disputarán la Copa Sudamericana.

Para acceder a la Copa Libertadores, a los comandados por Marcelo Gallardo les “convenía” que Boca fuera campeón del Torneo Clausura, que finalmente quedó en manos de Estudiantes de La Plata. Por eso mismo, tendrá que ir detrás del segundo torneo en orden de importancia a nivel continental. Y así lo palpitó Sebastián Driussi.

“La exigencia es la misma sin Libertadores. Hay que darle la misma importancia a la Sudamericana, trataremos de hacer lo mejor posible y cumplir los objetivos a fin de año”, exclamó el delantero con pasado en Austin y Zenit, en rueda de prensa, desde Punta del Este, donde llevan adelante la pretemporada.

Por otra parte, el nacido en San Justo, de 29 años, analizó lo que fue el 2025 del Millonario y cómo se preparan para la competencia de este año: “Fue difícil en todo sentido. Tratamos de olvidarlo y empezar un 2026 positivo, planificar los objetivos de este año y tratar de conseguirlos”, soltó.

¿A River le falta gente en ataque?

En medio de su contacto con los medios de comunicación, Sebastián Driussi fue consultado por el mercado de pases, ya que River solamente adquirió a Fausto Vera y Aníbal Moreno. Y si bien no tenía continuidad, perdió peso ofensivo con la salida de Miguel Borja.

“Todos los jugadores son bienvenidos a River, yo no soy el encargado de decir si necesitamos delanteros“, enfatizó el Gordo, quien también se refirió a su físico, ya que en 2025 padeció muchísimas complicaciones que lo alejaron de las canchas: “Me siento bien y es muy positivo para mí. Por las lesiones fue un año difícil, pero trato de tomar la pretemporada de la mejor manera”, reveló.

DATOS CLAVES

  • River disputará la Copa Sudamericana tras la consagración de Estudiantes de La Plata.
  • Sebastián Driussi afirmó desde la pretemporada en Punta del Este que la exigencia continúa.
  • El equipo de Marcelo Gallardo afrontará un 2026 competitivo con parate por el Mundial.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

