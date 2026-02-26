En la despedida de Marcelo Gallardo, el pedido que hicieron los hinchas de River: “No tiene que salir más”

River derrotó por 3-1 a Banfield en lo que fue la despedida de Marcelo Gallardo, quien en el inicio de la semana anunció su salida por los flojos resultados y, ante un Monumental repleto, se despidió de los hinchas.
La actuación del Millonario fue totalmente diferente a lo que se vio en los últimos compromisos. Y los fanáticos lo notaron, más allá de que en la previa repudiaron a los futbolistas por lo que fueron las primeras presentaciones del año.
Por medio de las redes sociales, destacaron la actuación de Joaquín Freitas, quien anotó su primer gol en Primera División. Incluso, pidieron enérgicamente que se mantenga dentro de la alineación inicial, ya que mostró cualidades muy interesantes.
Además de destacar a Tomás Galván, el usuario @n1ckossj fue tajante y elogió al ariete nacido en San Fernando: “El pibe Freitas no tiene que salir más del 11”, exclamó. A él se le unieron otros simpatizantes que se rindieron a los pies del jugador de 19 años.
El gol de Joaquín Freitas
Las estadísticas de Joaquín Freitas
- Minutos disputados: 67
- Goles: 1
- Asistencias: 0
- Tiros totales: 3
- Tiros a puerta: 1
- Disparos bloqueados; 0
- Toques: 45
- Toques fallidos: 2
- Regates (completados): 2 (1)
- Faltas recibidas: 1
- Posesión perdida: 19
- Distancia total con el balón: 170.2 m
- Carreras: 14
- Carreras progresivas: 7
- Progresión total: 117.6 m
- Distancia progresiva con el balón: 125.8 m
- Carrera progresiva más larga: 31.1 m
- Grandes ocasiones creadas: 1
- Pases clave: 3
- Centros (acertados): 0 (0)
- Pases precisos: 15/28 (54%)
- Pases en campo rival (precisión): 12/25 (48%)
- Pases en campo propio (precisión): 3/3 (100%)
- Contribuciones defensivas: 3
- Entradas (ganadas): 2 (1)
- Intercepciones: 0
- Despejes: 1
- Tiros bloqueados: 0
- Recuperaciones: 2
- Duelos en el suelo (ganados): 8 (4)
- Faltas: 1
- Regateado: 0
Los comentarios de los hinchas de River
