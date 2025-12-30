La IA se adelantó a la obra de River y adelantó cómo quedará el Monumental techado

River tomó la decisión de potenciar su marca a nivel mundial. El proceso comenzó hace años y la dirigencia entendió que no solamente para eso son necesarios los resultados deportivos, sino que además la infraestructura tiene un rol central. Si bien el Estadio Monumental siempre tuvo su fama y era conocido a nivel mundial por acontecimientos históricos vinculados al Millonario y a la Selección Argentina, en los últimos años se realizaron mejoras que quedarán en la historia.

Allá por el año 2020, en plena pandemia, el club tomó la decisión de iniciar un camino largo: renovar el Monumental y hacerlo uno de los mejores estadios del mundo. El primer paso fue hacer un campo de juego de elite, en la segunda etapa se construyeron las tribunas inferiores y los palcos en las cabeceras medias, aumentando la capacidad a 85 mil espectadores.

En este proceso también se trabajó en el club con la construcción de un SUM de primer nivel para que disfruten los socios, se hizo una escuela para que los chicos del Instituto River Plate tengan un lugar de calidad para estudiar, se duplicó la capacidad del estacionamiento interno, se hicieron baños a nuevos en todas las tribunas y hasta se hicieron dos restaurantes, uno ya estrenado en la Centenario Media y otro por estrenarse en la Belgrano Media.

Se viene el techo y la ampliación de la capacidad en el Monumental

La frutilla del postre siempre fue el techo del Estadio Monumental, un proyecto ambicioso que siempre fue el sueño de los hinchas. Bolavip pudo saber que el anuncio de la construcción del mismo se hará en las próximas semanas y que las obras tendrán comienzo en el mes de abril de 2026.

Las obras durarán entre dos y tres años y no solamente se contempla construir el techo, para el cual se colocarán unas 100 columnas por fuera de la estructura central, sino que además se aumentará la capacidad del estadio que pasará de poder recibir 85 mil a 100 mil espectadores.

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Así quedaría el Estadio Monumental con techo, según la IA

La obra llevará entre dos y tres años. (Foto creada con Gemini).

La obra para techar al Monumental iniciará en abril de 2026. (Foto creada con Gemini).

Se colocarán unas 100 columnas por fuera del estadio para soportar la estructura del techo. (Foto creada con Gemini).

Además del techo, se aumentará la capacidad del estadio para que supere los 100 mil espectadores. (Foto creada con Gemini).

El techo cubrirá a las tribunas, pero no al campo de juego para no afectar su calidad. (Foto creada con Gemini).

